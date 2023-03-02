MacPaw запускає ClearVPN 2 – безоплатний для українців в будь-якій точці світу

Українські розробники MacPaw повідомили про запуск ClearVPN 2 — оновленого VPN рішення, яке не потребує додаткових технічних навичок.

Зазначається, що в ClearVPN 2 розробники відмовился від моделі «вибору країни», яку використовують більшість VPN-рішень. Замість цього створено Шорткати. За даними розробників, в застосунку реалізовано абсолютно новий користувальницький інтерфейс та залишили лише основні VPN рішення, які потрібні користувачам у повсякденному цифровому житті:

Онлайн-захист. Функція онлайн-захисту безоплатна для користувачів з усього світу. Користувач може не знати, в яких країнах найсуворіша політика захисту даних і які сервери забезпечують найшвидшу швидкість. Але ClearVPN 2 знає. Програма аналізує місцеперебування користувача і вибирає найкращі налаштування.

Зміна країни підключення. Кожен сервер у списку країн, який доступний в застосунку, є безпечним.

Для стрімінгу. Користувач може дивитись український відеоконтент з будь-якої точки світу. Щоб забезпечити найкращу швидкість з’єднання та комфортне користування стрімінгами, розробники використовують резидентські IP-адреси та P2P-сервери, а не звичайні VPN-сервери.

Зазначається, що розробники розширили список серверів до 40 країн та створили покращені алгоритми, які забезпечують «блискавичну швидкість інтернет-з’єднання»

«Унікальний підхід ClearVPN 2 до балансування серверів завжди обирає найкращий VPN-канал для всіх онлайн-запитів. З’єднання стабільне і надійне, як наша віра в те, що Україна переможе».

Застосунок ClearVPN 2 залишається повністю безоплатним для українців. Для підтвердження свого статусу, потрібно пройти верифікацію з «Дія.Підписом», що відкриє безоплатний доступ до Premium плану ClearVPN 2 незалежно від географічного розташування.