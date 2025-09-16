Meta "засвітила" окуляри Ray-Ban Display з проєкційним екраном та керуванням голосом

Ray-Ban Display / Meta

Meta “випадково” показала відео з новими розумними окулярами Ray-Ban з вбудованим дисплеєм.

Так званий “витік” стався напередодні Meta Connect 2025, що стартує 17 вересня. Компанія ненадовго виклала відео на YouTube, а потім видалила його. Завдяки користувачам ми маємо збережене відео, де окуляри фігурують під назвою Meta Ray-Ban Display. Поки Марк Цукерберг воліє перенести ШІ-сміття в розумні окуляри, ми маємо тему для обговорення.

Судячи з ролика, вони зберегли класичний стиль Wayfarer, але тепер мають дисплей над правим оком. На записі демонструється проєкційний HUD, який показує повідомлення, текстовий переклад та покрокову навігацію. Керувати ними можна через голосові команди Meta ШІ й браслет sEMG, що зчитує рухи м’язів. Раніше цей браслет Meta показувала в концепті Orion AR.

Окремо звертаємо увагу, що дизайн відчутно змінився. Наприклад, дужки стали товстіші — очевидно для того, щоб умістити нову “начинку”. За наявною інформацією, спочатку виробник був проти такої форми, але згодом компанії дійшли компромісу.

Цього року про Meta Ray-Ban Display ширилися чутки, зокрема про ціну близько $800. Очікувалося, що реліз відкладуть до 2026-го. Але відео натякає, що дата ближче, ніж планувалося. Meta Connect 2025 пройде з 17 по 18 вересня, але для нас презентація стартує 18-го о 3 годині ночі. Саме там очікують офіційний анонс Ray-Ban Meta Display.

Окрім того, у відео промайнув ще один пристрій — Oakley Meta Sphaera. Це окремий формат окулярів для спортсменів, з центральною камерою, чого раніше не було в лінійці Meta. Наприклад, раніше Meta додала в смартокуляри Ray-Ban функцію “живого” перекладу без інтернету.

