Новини Ігри 04.01.2024 о 19:10 comment views icon

Marvel’s Guardians of the Galaxy – В Epic Games Store можна безплатно отримати гру про пригоди Вартових Галлактики

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Вадим Карпусь

Автор новин

У магазині Epic Games Store добігає кінця Святковий розпродаж, під час якого користувачі сервісу могли поповнити свої колекції 17 іграми абсолютно безплатно. Останньою грою, яка бере участь у цій святковій роздачі, стала Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Marvel’s Guardians of the Galaxy ─ це action-adventure, що розповідає про пригоди Вартових Галлактики. Гравцю належить керувати Пітером Квіллом (Зоряний Лорд) і намагатися врятувати світ від загрози, яка з’явилася внаслідок їхньої ж неприборканої активності. Інші члени команди Вартових Галактики, такі як Гамора, єнот Ракета, Грут і Дракс Руйнівник, не є грабельними персонажами, але їм можна віддавати накази під час бою. На різних етапах гри гравець може приймати ключові рішення за допомогою діалогових гілок, які вплинуть на відносини між Стражами та результати певних місій. Але при цьому гри має лише один варіант завершення.

Безплатна роздача Marvel’s Guardians of the Galaxy доступна за наступною адресою в Epic Games Store. Гру можна додати до своєї бібліотеки до 11 січня. Також пропонуємо ознайомитись з оглядом гри в одному з попередніх матеріалів.

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