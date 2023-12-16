Масові настільні ПК тепер підтримують 256 ГБ ОЗП. ASRock та MSI представили матплати, а Kingston – пам’ять.

ASRock та MSI оголосили, що їхні користувацькі материнські плати тепер підтримують оперативну пам’ять DDR5 64 ГБ у кожному слоті DIMM – до 256 ГБ на чотири слоти та 128 ГБ на два.

MSI не повідомляє, які саме з її материнських плат підтримують DDR5 64 ГБ. На знімку екрана від MSI показано результати CPU-Z з використанням плати PRO X670-P Wi-FI. ASRock показала плати X670E-Taichi та Z790 Nova Wi-Fi. Що цікаво, ASRock демонструє процесор AMD Ryzen 7 8700G з материнською платою X670E.

Обидва виробники материнських плат використовують комплекти пам’яті Kingston Fury Renegade KF560C36-64 64 ГБ x 4 з мікросхемами DDR5 виробництва Micron. Ці набори підтримують профілі EXPO та XMP 3.0 до 6000 МТ/с із затримкою 36-38-38 та живленням 1,350 В.

Підтримка DDR5 64 ГБ стала можливою завдяки техпроцесу Micron 1-Beta, який забезпечує вищу продуктивність, підвищену щільність бітів та кращу енергоефективність. Нова технологія спочатку була розроблена для мобільних чипів LPDDR5X.

Хоча MSI та ASRock стали першими, хто оголосив про це, можна з упевненістю сказати, що інші виробники материнських плат із чипсетами AMD X670E та Z790 мають можливість для підтримки модулів DDR5 64 ГБ. також можливе розширення підтримки до X670.

Джерело: Tom’s Hardware