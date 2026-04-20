ASRock запропонувала нову модифікацію пам'яті HUDIMM для бюджетних ПК

ASRock представила нову модифікацію ОЗП HUDIMM на тлі здорожчання пам’яті та інших компонентів.





Спільно з Intel та TeamGroup ASRock представила новий стандарт пам’яті Half Unbuffered DIMM (HUDIMM) для десктопних ПК та HSODIMM для ноутбуків та міні-ПК. Цей стандарт використовує лише один 32-бітний підканал замість двох, передбачених стандартом DDR5.

Це вдвічі зменшує пропускну здатність та щільність ОЗП, однак дозволяє створювати дешевші модулі. Наразі ASRock спільно з TeamGroup вже почала виробництво цих модулів, які працюють на материнських платах Intel серій 600, 700 та 800.

Виробники орієнтуються на бюджетні ПК, які не вимагають максимальної продуктивності або великого обсягу пам’яті. В ASRock зазначають, що двоканаловий режим 2×32-біт вигідний для високопродуктивних модулів DIMM, однак не такий практичний для сучасного ринку ПК.

Проте на рівні BIOS HUDIMM підтримує двоканаловий режим. Це дозволить комбінувати різні модулі DDR5 RAM для подолання обмежень одноканалового режиму і вищої пропускної здатності. Наприклад, модуль HUDIMM на 8 ГБ разом з модулем UDIMM на 16 ГБ працюватиме в повноцінному двоканаловому режимі зі щонайменше трьома активними 32-бітними підканалами. Така конфігурація на 24 ГБ забезпечує, ймовірно, кращу пропускну здатність ніж один модуль на 24 ГБ з двома 32-бітними підканалами, виробництво якого у будь-якому разі було б дорожчим.

ASRock при цьому вказує на затримку у 90 нс, що за сучасними стандартами вважається доволі високим показником. Згодом ASUS продемонструвала підтримку HUDIMM DDR5 на материнській платі ROG Maximum Z890 Apex.

Співробітник відділу досліджень та розробок використав дві звичайні планки DDR5 по 24 ГБ та просто заклеїв скотчем половину контактів, фактично відключивши половину мікросхем. Таким чином замість 48 ГБ BIOS показував лише 24 ГБ. Підтримка ASUS цього стандарту призведе до загального виробничого тренду та дасть змогу постачати на ринок DDR5 за доступною ціною.

Раніше ми писали, що компанія V-Color готується випустити комплект пам’яті DDR5 з одним модулем DIMM та заглушкою з RGB-підсвіткою замість другого. Ще кілька років тому оперативна пам’ять і SSD були найпростішим способом оживити ПК без великих витрат. Зараз усе інакше: іноді комплект ОЗП або швидкий накопичувач коштує як відеокарта середнього класу.

Джерело: Tom”s Hardware; Wccftech