Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців

Міжнародна платіжна система Mastercard розпочинає набір заявок на участь в ініціативі Start Path Ukraine, яка орієнтована на українські фінтех-компанії і підприємців та передбачає фінансування та додаткову підтримку п’ятьох обраних проєктів. Це спільний проєкт Національного Банку України та Міністерства цифрової трансформації України.

Зокрема, кожен з п’яти стартапів-учасників програми отримає грант у 10 000 доларів США та протягом шести місяців матиме доступ до ресурсів, менторського супроводу і можливостей нетворкінгу з провідними експертами.

Ініціатива Start Path Ukraine є продовженням глобальної програми Start Path від Mastercard, що дає можливість технологічним стартапам на зрілих етапах розвитку швидко масштабуватися завдяки доступу до технологій Mastercard, експертизі і глобальній мережі партнерів. На сьогодні у рамках Start Path підтримку отримали понад 300 стартапів по всьому світу, наразі багато з-поміж цих компаній виходять на публічні ринки, стають “єдинорогами” Компанія-стартап, яка отримала ринкову оцінку вартості в розмірі понад 1 млрд доларів США; та укладають тривалі комерційні контракти з Mastercard.

Start Path Ukraine орієнтована на українські фінтехи, які працюють у таких напрямах:

«зелене» та стале фінансування;

фінансовий менеджмент, кредитування, продукти та рішення для МСБ;

інноваційні платежі та послуги, відкритий банкінг, віддалена ідентифікація та

верифікація;

верифікація; CBDC і криптовалюти;

фінансова грамотність клієнтська підтримка, кібербезпека

та захист даних;

та захист даних; інші сфери фінтеху.

Подати заявку на участь у програмі Start Path Ukraine можна за цим посиланням. Їх прийматимуть до 20 жовтня. П’ять учасників, відібраних для участі у програмі, будуть оголошені пізніше цього року. За якими саме критеріями відбиратимуть стартапи, не повідомляється.