Секретний гаджет OpenAI та Джона Айва розкрив Мін-Чі Куо — AI Pin, вітаємо знову

Ai Pin та iPod shuffle 4, на які нібито схожий новий гаджет OpenAI / Humane / Apple

Мабуть, багато хто затамував подих, коли почув про купівлю OpenAI стартапу Джона Айва за $6,5 млрд та розробку ними гаджета. Мін-Чі Куо пролив на це [очікуване] відро холодної води.

За словами відомого аналітика галузі портативних пристроїв, «секретний» гаджет-компаньйон зі штучним інтелектом Джона Айва та Сема Альтмана, чимось нагадує плеєр iPod shuffle. Він нібито призначений для носіння на шийній мотузці. Очікується, що масове виробництво пристрою розпочнеться у 2027 році, його нібито збиратимуть не в Китаї, а у В’єтнамі для зменшення геополітичних ризиків.

«Поточний зразок трохи більший за AI Pin, а його зовнішній дизайн нагадує iPod Shuffle. Вищезазначений дизайн та технічні характеристики можуть змінитися перед масовим виробництвом», — пише Мін-Чі Куо в X (китайською, тому пост за посиланням вище).

Згадка AI Pin цікава не тільки через розміри пристрою, але й з погляду на функції та привабливість для користувача. Пристрій Humane, хоч і носився не на шиї, а на одязі, фактично мав ту ж концепцію: гаджета для користування ШІ без екрана. Коли вийшов, AI Pin не надто сподобався оглядачам та користувачам. Він був реалізований лише у накладі кількох тисяч, а невдовзі Humane припинила випуск та продала решки виробництва HP. Але подивимося, що аналітик каже про застосування нового гаджету.

«Він буде оснащений камерою та мікрофоном, зможе виявляти зовнішнє середовище та не матиме дисплея. Очікується, що він підключатиметься до мобільного телефону та ПК, а також використовуватиме обчислювальні та дисплейні функції мобільного телефону та ПК».

З перерахованого зовсім не зрозуміло, чому б не оснастити гаджет бодай найпростішим дисплеєм замість під’єднувати його до сторонніх пристроїв. Мабуть, тоді це було б щось схоже на смартфон, а не на «вбивцю смартфонів». Мін-Чі Куо намагається зрозуміти, навіщо була потрібна купівля стартапу та розмови про гаджет саме зараз.

«Я думаю, що однією з причин, чому OpenAI вирішила офіційно оголосити про свою співпрацю з Джоном Айвом саме зараз, може бути бажання відвернути увагу ринку від недавньої конференції Google I/O. Переваги екосистеми Google та інтеграції в неї штучного інтелекту, на яких було наголошено, переважають у конкуренції з OpenAI, тому остання використовує різні теми, щоб відвернути увагу ринку».

Втім, аналітик приходить до висновку, що створення пристрою не така вже марна ідея. Він цитує Алана Кея: «Люди, які справді серйозно ставляться до програмного забезпечення, повинні створювати власне обладнання». Вочевидь, цей принцип працює далеко не завжди, але еталонним його втіленням можна назвати успішну Apple.