Медіакомпанія Vice на межі банкрутства — днями вона випустила скандальне інтерв’ю з російською воєнною злочинницею марією львовою-бєловою

Американська медіакомпанія Vice готується оголосити про банкрутство. Про це повідомляють люди, ознайомлені із ситуацією в компанії. Відповідна заява про банкрутство може бути подана найближчими тижнями.

Компанія шукала покупця (і досі може знайти його), щоб уникнути оголошення про банкрутство. Зацікавленість у купівлі Vice висловили понад п’ять компаній. Проте шанси на укладання угоди поступово зменшуються.

Заява про банкрутство стала б похмурим результатом бурхливої історії Vice. Діяльність Vice починалася понад два десятиліття тому з випуску панк-журналу у Монреалі. З роками вона перетворилася на глобальну медіакомпанію з кіностудією, рекламним агентством, шоу на HBO та офісами у віддалених світових столицях. Ця компанія колись прагнула витіснити з ринку медіаістеблішмент та активно залучала фінансування. Disney, вклавши сотні мільйонів доларів у Vice, у 2015 році розглядала можливість купівлі компанії більш ніж за $3 млрд. У 2017 році, після раунду фінансування від приватної інвестиційної компанії TPG, вартість Vice становила $5,7 млрд. Але сьогодні, на думку більшості, її вартість становить лише мізерну частку від цієї суми.

Згодом на ринку цифрових медіа намітився спад. Компанія роками намагалася отримати прибуток, але постійно зазнавала невдачі, втрачаючи гроші та неодноразово звільняючи співробітників. Минулого тижня Vice повідомила співробітників, що закриває Vice World News – глобальну ініціативу щодо висвітлення світових конфліктів та порушень прав людини. Ненсі Дюбюк, колишній виконавчий директор компанії, цього року звільнилася після майже 5 років роботи. Джессі Анджело, глобальний президент компанії з новин та розваг, також залишив компанію.

На цьому тлі Vice News потрапила у скандал. Видання взяло інтерв’ю у воєнної злочинниці марії львової-бєлової – уповноваженої з прав дитини при президентові рф, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд. Її звинувачують у причетності до викрадення українських дітей. Видання вважало за нормальне взяти інтерв’ю у військової злочинниці й опублікувати його, поширюючи тим самим російську брехню і пропаганду.

So @VICENews did a sit-down interview with Russia’s commissioner for children’s rights accused by the ICC of mass abduction of Ukrainian children.

What is the actual purpose of doing interviews with war crimes suspects and giving them a platform for spreading more lies? pic.twitter.com/ZFFWcsiuVX

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 1, 2023