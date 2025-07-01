Погано ревуть: Dodge відкликає всі електричні Charger Daytona через неправильну імітацію гуркіту ДВЗ

Ви неправильно звук імітуєте: Dodge відкликає електричний Charger Daytona через систему фейкового «ревіння» ДВЗ

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Електромобілі стрімко змінюють уявлення про водіння — без бензину, без вихлопів і, зазвичай, без гулу двигуна. Але не всі готові попрощатися з ревом, що пронизує хребет. Саме тому Dodge вирішив додати до свого електричного Charger Daytona штучний звук мотору. І ось тепер — курйоз: їхній маслкар викликають на доопрацювання через… неправильний штучний звук.

Компанія Stellantis, що володіє брендом Dodge, відкликає понад 8 тис. електромобілів Charger Daytona, випущених у 2024-2025 роках. Причина — несправність зовнішнього підсилювача звуку. Саме він мав відтворювати не лише фірмовий «рев» потужного ДВЗ, а й обов’язкові для пішоходів звукові сигнали на низькій швидкості. Без цих сигналів автомобілі не відповідають американському стандарту безпеки FMVSS №141.

Проблему виявили 17 квітня 2025 року, коли фахівці з технічної безпеки компанії FCA US (раніше відомої як Chrysler Group LLC, нині підрозділ Stellantis) почали розслідування через підозру на відсутність зовнішнього звуку в деяких автомобілях. До середини травня інженери підтвердили, що проблема справді існує, й на деяких авто не було встановлено або активовано необхідний модуль. Виявилось, що дефект охоплює машини, виготовлені з 30 квітня 2024 року (коли був випущений перший Dodge Charger Daytona 2024 року) до 18 березня 2025 року (коли був випущений останній електричний Charger). Отже, мова йде про відкликання всієї серії, що становить близько 8390 електромобілів.

Тепер Dodge планує оновити програмне забезпечення, щоби додати потрібні звукові сигнали. Бо без них автомобіль не має права пересуватись вуличним простором без спеціального пристрою створення шуму на швидкості до 30 км/год — пішоходи можуть просто не почути його наближення.

Але з цією історією пов’язана ще одна цікавинка. Так звана Fratzonic Chambered Exhaust — це фірмова система імітації реву двигуна HEMI V8, яка поєднує синтез цифрового звуку з динаміком у корпусі авто. Та біда полягає в тому, що компанія «трішечки» захопилася створення штучного звуку ревіння ДВЗ. Як наслідок, імітатор відтворює звук з шумом на рівні 126 дБ. Аби ви розуміли, за даними Єльського університету, цього достатньо, щоб завдати більшості людей фізичного болю — це як літак, що злітає, або гучний концерт з динаміком біля обличчя. Навіть двигуни сучасних болідів «Формули 1» трохи «скромніші» та видають 115-120 дБ.

Цей рев мав на меті компенсувати відсутність характерного «гарчання» бензинового мотора і догодити фанатам класичних маслкарів. Але виникає питання: чи справді потрібно створювати настільки гучну імітацію?

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Хай там як, при всій інженерній складності й дизайні, електричний Charger Daytona не викликає черг у дилерських салонах. У ньому ніби живе роздвоєння особистості: електромобіль, що хоче походити на старий добрий 6,2-літровий ДВЗ Hellcat HEMI V8.

Джерело: electrek

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