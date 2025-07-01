Технології Новини 01.07.2025 о 21:54 comment views icon

Inno3D протестувала NVIDIA RTX 5050 — незалежних тестів на релізі знов годі чекати

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Андрій Русанов

Автор сайту

Inno3D протестувала NVIDIA RTX 5050 — незалежних тестів на релізі знов годі чекати
Відеокарти NVIDIA RTX 5050 / Inno3D
Розділ Технології виходить за підтримки

Виробник відеокарт Inno3D оприлюднив тести NVIDIA RTX 5050. Власникам RTX 4060 8 ГБ немає чого бігти в магазин, а от незалежні тести, схоже, будуть пізніше.

Порівняння продуктивності зосереджено на реальних, а не номінальних конкурентах RTX 5050 серед попередніх поколінь. У їхній якості доволі логічно обрані RTX 3060 (хоча сама NVIDIA використовувала RTX 3050 у своєму порівнянні), а також RTX 4060, яка очікувано дуже близька за продуктивністю.

Inno3D протестувала NVIDIA RTX 5050 — незалежних тестів на релізі знов годі чекати
Дані NVIDIA RTX 5050 / GPU-Z

Inno3D починає з публікації скриншотів GPU-Z, згідно з якими базова частота RTX 5050 становить 2317 МГц, а частота в режимі boost — 2572 МГц. Програма досі не повністю сумісна з відеокартою, яку NVIDIA анонсувала раніше, ніж очікувалося. Карта використовує інтерфейс PCIe 5.0 x8, GPU має 32 ROP та 80 TMU/ Використаний драйвер має версію 576.77 — ймовірно, йдеться про внутрішню версію, недоступну публічно.

Inno3D протестувала NVIDIA RTX 5050 — незалежних тестів на релізі знов годі чекати
Синтетичні тести NVIDIA RTX 5050 / Inno3D

Тести були проведені на системі з процесором AMD Ryzen 7 9800X3D та пам’яттю DDR5-6800. Загалом продуктивність RTX 5050 трохи поступається RTX 4060. Відеокарта добре показує себе у синтетичних бенчмарках, але RTX 4060 краща в ігрових тестах. RTX 4060 має на 512 ядер CUDA більше, обидві моделі оснащені 8 ГБ пам’яті GDDR6.

Inno3D протестувала NVIDIA RTX 5050 — незалежних тестів на релізі знов годі чекати
Ігрові тести NVIDIA RTX 5050 / Inno3D, адаптовано Wccftech

NVIDIA розповіла, чому десктопні RTX 5050 отримали GDDR6, а ноутбучні мають GDDR7 — пояснення таке собі

Водночас VideoCardz повідомляє, що RTX 5050 стала третьою десктопною відеокартою Blackwell з 8 ГБ пам’яті, фактично випущеною без оглядів. Хоча вона вже офіційно підтримується драйвером версії 576.88, NVIDIA заявляє, що RTX 5050 буде доступна у другій половині липня. Склалася така ж ситуація, коли як і з RTX 5060 та RTX 5060 Ti 8GB — огляди з’явилися лише після того, як незалежні ЗМІ самотужки придбали карти та протестували їх.

Джерела: Inno3D, VideoCardz, Wccftech

Розділ Технології виходить за підтримки

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