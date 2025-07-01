Inno3D протестувала NVIDIA RTX 5050 — незалежних тестів на релізі знов годі чекати

Відеокарти NVIDIA RTX 5050 / Inno3D

Розділ Технології виходить за підтримки

Виробник відеокарт Inno3D оприлюднив тести NVIDIA RTX 5050. Власникам RTX 4060 8 ГБ немає чого бігти в магазин, а от незалежні тести, схоже, будуть пізніше.

Порівняння продуктивності зосереджено на реальних, а не номінальних конкурентах RTX 5050 серед попередніх поколінь. У їхній якості доволі логічно обрані RTX 3060 (хоча сама NVIDIA використовувала RTX 3050 у своєму порівнянні), а також RTX 4060, яка очікувано дуже близька за продуктивністю.

Inno3D починає з публікації скриншотів GPU-Z, згідно з якими базова частота RTX 5050 становить 2317 МГц, а частота в режимі boost — 2572 МГц. Програма досі не повністю сумісна з відеокартою, яку NVIDIA анонсувала раніше, ніж очікувалося. Карта використовує інтерфейс PCIe 5.0 x8, GPU має 32 ROP та 80 TMU/ Використаний драйвер має версію 576.77 — ймовірно, йдеться про внутрішню версію, недоступну публічно.

Тести були проведені на системі з процесором AMD Ryzen 7 9800X3D та пам’яттю DDR5-6800. Загалом продуктивність RTX 5050 трохи поступається RTX 4060. Відеокарта добре показує себе у синтетичних бенчмарках, але RTX 4060 краща в ігрових тестах. RTX 4060 має на 512 ядер CUDA більше, обидві моделі оснащені 8 ГБ пам’яті GDDR6.

Водночас VideoCardz повідомляє, що RTX 5050 стала третьою десктопною відеокартою Blackwell з 8 ГБ пам’яті, фактично випущеною без оглядів. Хоча вона вже офіційно підтримується драйвером версії 576.88, NVIDIA заявляє, що RTX 5050 буде доступна у другій половині липня. Склалася така ж ситуація, коли як і з RTX 5060 та RTX 5060 Ti 8GB — огляди з’явилися лише після того, як незалежні ЗМІ самотужки придбали карти та протестували їх.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерела: Inno3D, VideoCardz, Wccftech

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.