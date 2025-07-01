Криптомайнинг не помер: до 2032 року очікується середньорічне зростання на 7,8%

Багато майнерів вважають, що це перестало було прибутковим. Однак світовий ринок зростатиме з середньорічним темпом зростання (CAGR) 7,8% до 2032 року. Глобальний ринок майнингу криптовалют оцінювався у $1,55 млрд у 2024 році й очікується, що досягне $2,83 млрд до 2032 року.

Попит на майнинг криптовалют обумовлений масовим впровадженням цифрових активів та постійними технологічними інноваціями в обладнанні. Наприклад, у 2024 році Intel запустив свої ASIC-чіпи другого покоління Blockscale, спрямовані на підвищення енергоефективності для майнінгу біткоїна.

Глобально біткоїн продовжує займати найбільшу частку майнінгової активності. З переходом Ethereum на модель Proof-of-Stake (PoS) у 2022 році, майнери все частіше переходять на альткоїни, таких як Litecoin та Ethereum Classic.

Великі компанії не лише розширюють майнінгові потужності, але й інвестують у ШІ-обчислення, квантову інфраструктуру та інші нові технології. Це свідчить про те, що для великомасштабних операторів криптомайнинг залишиться актуальним ще довгий час.

Однією з помітних тенденцій є прискорений перехід до сталих та енергоефективних майнінгових рішень. Минулого року Marathon Digital Holdings розширила свої операції, використовуючи відновлювані джерела енергії, такі як вітер та сонце в Техасі та Північній Дакоті, з метою живлення понад 50% своїх потужностей зеленою енергією.

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У 2023 році Bitmain запустила Antminer S21, встановивши новий стандарт для низькоенергетичного, високопродуктивного майнингового обладнання. Хешрейт становить 200 ТГ/с, а енергоефективність складає 16 Дж/ТГ.

Кілька компаній, такі як LiquidStack та Bitfury, впровадили технологію імерсійного охолодження — метод, при якому майнингові установки занурюються в рідкий охолоджувач — для зменшення тепловтрат та покращення довговічності обладнання.

Наразі індустрія зосереджена на керованому ШІ управлінні хешрейтом та підтримці індивідуальних майнерів. Наприклад, нещодавно компанія MiningToken оголосила про запуск власної майнінгової інфраструктури серії MTminer-Cloud. MiningToken має глобальну мережу відновлюваних джерел енергії та дозволяє користувачам віддалено майнити кілька криптовалют — без купівлі фізичного обладнання.

Джерело: Databridge Market Research