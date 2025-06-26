Tesla, посунься: нова Xiaomi YU7 пропонує до 690 к.с., до 835 км пробігу та ціну від $35300

Електромобіль Xiaomi YU7

Після успішного старту з електроседаном SU7, компанія Xiaomi не стала гаяти часу і одразу вивела на ринок свій другий електромобіль — кросовер YU7. Але не просто як доповнення до лінійки, а як серйозний виклик лідерам сегменту, зокрема Tesla Model Y. Новинка суміщає вражаючі характеристики, передові технології та привабливу ціну.

Характеристики Xiaomi YU7

Новий Xiaomi YU7 намагається вразити своїми розмірами: 4999 мм у довжину, 1996 мм у ширину і 1608 мм у висоту, а колісна база становить 3000 мм. Це забезпечує йому більше простору, ніж у багатьох його конкурентів.

Xiaomi оснастила кросовер широким набором функцій та технологій безпеки. Кузов Armor-Cage виготовлений з комбінації високоміцних сталевих та алюмінієвих сплавів, включаючи надміцний сталевий каркас безпеки 2200 МПа для посиленого захисту пасажирів. Акумуляторні блоки мають броньоване куленепробивне покриття. Новинка стандартно оснащена сенсором LiDAR та 4D-радаром для підтримки передової системи допомоги водінню.

Салон — це те, де Xiaomi вирішила показати, що вона також гігант споживчої електроніки. Центральне місце займає панорамний 1,1-метровий дисплей HyperVision, складений із трьох Mini-LED-екранів, яскравістю до 1200 ніт. На такому дисплеї зосереджені всі функції автомобіля. Усім цим керує чип NVIDIA DRIVE AGX Thor.

Для додаткової зручності YU7 має широку інтеграцію з екосистемою Apple, що дозволяє використовувати iPhone як цифровий ключ UWB. Голосовий помічник XiaoAI можна використовувати навіть зовні автомобіля для виконання таких завдань, як відкриття багажника або перевірка погоди.

Передні сидіння виконані у стилі «нульова гравітація», обшиті наппа-шкірою, мають підігрів, охолодження, масаж і регулювання нахилу до 123°. Ззаду теж комфортно: крісла розкладаються до 135°, і є навіть міні-холодильник на 4,6 л. Тривимірне звукове супроводження створює акустична система, що складається з 25 динаміків та підтримує Dolby Atmos.

Компанія пропонує три версії електромобіля з різними двигунами, динаміко, батареями та запасом ходу. Є варіанти із заднім (RWD) та повним приводом (AWD). Всі версії побудовані на сучасній 800-вольтовій платформі з надшвидкою зарядкою. Докладні характеристики всіх модифікацій представлені в наступній таблиці.

Версія Xiaomi YU7 Xiaomi YU7 Pro Xiaomi YU7 Max Батарея 96,5 кВтгод 96,5 кВтгод 101,7 кВтгод Діапазон CLTC 835 км 770 км 760 км Потужність 320 к.с. 496 к.с. 690 к.с. Розгін до 100 км/год 5,88 с 4,27 с 3,23 с Максимальна швидкість 240 км/год 240 км/год 253 км/год Привід RWD AWD AWD DC-зарядка від 10% до 80% 21 хв. 21 хв. 12 хв. Ціна $35300 $39000 $45970

Враховуючі названі ціни, Xiaomi YU7 вийшов значно дешевшим за конкурентів із подібними характеристиками. А враховуючи всю технічну начинку, це більше схоже на стратегічну атаку, ніж просто запуск нового авто. YU7 виглядає як продовження успіху SU7, але вже у форматі «для всієї родини».

Джерело: arenaev