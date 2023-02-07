MEGOGO запустився в Польщі — з окремим планом для українців та українським контентом з польським дубляжем від внутрішньої студії

MEGOGO анонсував чергову експансію за кордон — найбільший український онлайн-кінотеатр запрацював у Польщі, яка стала 14-м ринком, де компанія надаватиме свої послуги. Частиною цих зусиль стало відкриття офісу у Варшаві та суттєве розширення каталогу польського контенту.

Лінійка передплат MEGOGO у Польщі представлена кількома тарифами, які традиційно відрізняються вартістю та наповненням. Найдоступніша «Стартова» коштує 9,99 злотих на місяць, а найдорожча передплата «Максимальна» — 39,99 злотих. Передплата «Оптимальна» за 29,99 злотих на місяць, зважаючи на ціну, є чимось середнім між базовим та максимальним планами. Окремо від них стоїть план «ТБ і Кіно UA» за 14,99 злотих на місяць — спеціальний пакет для українців в Польщі, який включає 70 популярних українськомовних телеканалів.

Водночас команда MEGOGO Voice, власна студія озвучування медіасервісу, підготувала польськомовні озвучки для українських фільмів та серіалів — вже доступні стрічки «Джек і Лондон», «Любов і блогери», серіал «Брюс» та інші.

«За одинадцять років ми сформували надзвичайно потужну команду! Якість продукту MEGOGO та унікальні компетенції наших спеціалістів, дозволяють продовжувати роботу на високому рівні попри всі виклики часу, а також розвиватися, в тому числі й на міжнародних ринках. Від початку повномасштабного вторгнення мільйонам українців довелось залишити домівки та знайти прихисток у Польщі. Зацікавленість у нашому сервісі тут настільки висока, що відкриття офісу було лише питанням часу», Володимир Боровик, СЕО та засновник MEGOGO

Польський офіс MEGOGO у Варшаві очолив Артур Пацула, який раніше працював у The Walt Disney Company, Sony Music Poland та Solopan. Щодо каталогу польського контенту, пропозиція сервісу першочергово включає пакети телебачення з інтерактивними функціями, а також бібліотеку фільмів та серіалів, яка буде поповнюватись. За словами Артура Пацули, ТБ-пакети передплат охоплюватимуть усі провідні канали польського ринку, такі як TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV.

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Ознайомитись з усіма контентними пропозиціями MEGOGO на території Польщі можна на офіційному сайті компанії за посиланням.