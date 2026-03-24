HBO показав перший кадр серіалу "Гаррі Поттер"

Катерина Левицька

Серіал "Гаррі Поттер". Фото: HBO

HBO представила перший погляд на серіал “Гаррі Поттер” з Домініком Маклафліном в центрі кадру.


На фото, опублікованому в офіційних акаунтах серіалу “Гаррі Поттер”, Гаррі (Маклафлін) зображений по центру кадру в червоно-золотій мантії, що символізує Ґрифіндор, та має номер та прізвище гравця. Очевидно, персонаж прямує на матч з квідичу. Попереду розташована група учнів Гоґвортсу, прапори гуртожитків та відсилання до улюбленців-близнюків, братів Рона Візлі.

З цікавого, у підписі до фото HBO натякнув: “Завтра”. Можливо, нам покажуть перший тизер?

Екстер’єр школи, як зазначає Variety, був розроблений Марою ЛеПер-Шлуп — художницею-постановницею, що раніше працювала над “Інтерв’ю з вампіром” та “Патінко”. 


Виробництво першого сезону серіалу “Гаррі Поттер” наразі триває на студії Warner Bros. Studios у Великій Британії. Окрім Маклафліна, головні ролі взяли на себе Алістер Стаут (Рон Візлі), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер), Джон Літґоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Папа Ессіеду (Северус Снейп), Нік Фрост (Рубеус Геґрід) та інші.

Щодо ролі Волдеморта, то тут нас супроводжують виключно чутки. Ключовим варіантом для фанів був і лишається Кілліан Мерфі, хоча сам актор у публічних коментарях заявляв, що “не чув нічого подібного”. Що цікаво, кастинг проводили як для жінок, так і чоловіків: тому в серіалі може з’явитись і жіноча версія.

Керують новою адаптацією творів Дж. К. Роулінг шоураннер Франческа Гардінер та режисер Марк Майлод. Очікується, що серіал екранізує по сезону на кожну з 7 книг. На реліз очікуємо на початку 2027 року.

