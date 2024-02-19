Meizu йде з ринку смартфонів — натомість інвестуватиме у штучний інтелект

Meizu Technology за прикладом LG згортає свій бізнес смартфонів (а точніше те, що від нього залишилося) — у минулому один з найбільших виробників смартфонів, що зараз належить китайському автовиробнику Geely, заявив, що майбутнє за штучним інтелектом і інвестуватиме «все в ШІ».
Згідно з повідомленням на Weibo, команда розробників інтерфейсу FlymeOS після реструктуризації почне працювати над новими пристроями-терміналами зі штучним інтелектом, які опиратимуться на провідні (доступні глобально) моделі штучного інтелекту, як-от Open AI.
Meizu заклала фундамент багатотермінального досвіду з анонсом Flyme Auto — інформаційно-розважальної системи для автомобілів Geely, включаючи Polestar і Lotus, яка легко підключається до пристроїв на FlymeOS 10, таких як нещодавні флагмани Meizu 20 і Meizu 21.
Голова ради директорів та гендиректор Xingji Meizu Group Шен Цзюй, життєвий цикл смартфонів зростає і користувачі зараз оновлюють пристрої в середньому раз на 4 роки. Він вважає, що нові гравці наразі пропонують приблизно однакові можливості з погляду продуктивності, плавності роботи інтерфейсу, фото/відео та програмних особливостей. Саме тому Meizu вирішила не випускати Meizu 21 Pro, Meizu 22 та Meizu 23.
Насправді Meizu давно вибула з гри, тож зараз компанія формалізувала поточну ситуацію — це, якщо говорити про підтримку пристроїв за межами Китаю, адже Meizu залишила міжнародну арену багато років тому. Водночас Meizu обіцяє надалі підтримувати актуальні моделі смартфонів і зберегти наявні офлайн-магазини у Китаї.
Нова мобільна ОС Meizu, оптимізована до нової ери ШІ, має вийти до кінця 2024 року, а разом з нею дебютує і перший пристрій зі штучним інтелектом. Жодної конкретики поки немає та цікаво, що Meizu досі лишається в топі найпопулярніших брендів та смартфонів в Україні. Хто ще — розповідали в нещодавній статті, присвяченій аналізу змін на ринку смартфонів в Україні з початку війни.
Що з ринком смартфонів в Україні: як з початку війни змінився топ брендів і моделей (Xiaomi досі лідер, Apple дихає у спину)
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