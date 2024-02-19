Meizu йде з ринку смартфонів — натомість інвестуватиме у штучний інтелект

Meizu Technology за прикладом LG згортає свій бізнес смартфонів (а точніше те, що від нього залишилося) — у минулому один з найбільших виробників смартфонів, що зараз належить китайському автовиробнику Geely, заявив, що майбутнє за штучним інтелектом і інвестуватиме «все в ШІ».

Згідно з повідомленням на Weibo, команда розробників інтерфейсу FlymeOS після реструктуризації почне працювати над новими пристроями-терміналами зі штучним інтелектом, які опиратимуться на провідні (доступні глобально) моделі штучного інтелекту, як-от Open AI.

Meizu заклала фундамент багатотермінального досвіду з анонсом Flyme Auto — інформаційно-розважальної системи для автомобілів Geely, включаючи Polestar і Lotus, яка легко підключається до пристроїв на FlymeOS 10, таких як нещодавні флагмани Meizu 20 і Meizu 21.

Голова ради директорів та гендиректор Xingji Meizu Group Шен Цзюй, життєвий цикл смартфонів зростає і користувачі зараз оновлюють пристрої в середньому раз на 4 роки. Він вважає, що нові гравці наразі пропонують приблизно однакові можливості з погляду продуктивності, плавності роботи інтерфейсу, фото/відео та програмних особливостей. Саме тому Meizu вирішила не випускати Meizu 21 Pro, Meizu 22 та Meizu 23.

Насправді Meizu давно вибула з гри, тож зараз компанія формалізувала поточну ситуацію — це, якщо говорити про підтримку пристроїв за межами Китаю, адже Meizu залишила міжнародну арену багато років тому. Водночас Meizu обіцяє надалі підтримувати актуальні моделі смартфонів і зберегти наявні офлайн-магазини у Китаї.

Нова мобільна ОС Meizu, оптимізована до нової ери ШІ, має вийти до кінця 2024 року, а разом з нею дебютує і перший пристрій зі штучним інтелектом. Жодної конкретики поки немає та цікаво, що Meizu досі лишається в топі найпопулярніших брендів та смартфонів в Україні. Хто ще — розповідали в нещодавній статті, присвяченій аналізу змін на ринку смартфонів в Україні з початку війни.

Курс Ретуш Фотографій. Навчись за 2 місяці робити не помітну ретуш фотографій, швидко справлятись з комерційними замовленнями, не втрачаючи якості. Більше про курс.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!