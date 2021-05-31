LG сегодня прекращает производство смартфонов — завод во Вьетнаме переоборудуют для выпуска бытовой техники и телевизоров

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Сегодня LG официально остановит линии по производству планшетов и телефонов, сообщают южнокорейские СМИ.

Как сообщается, завод LG Electronics во Вьетнаме, где производилось большинство телефонов LG, перейдет на бытовую технику. Компания уже перепрофилировала часть своих производственных мощностей на выпуск бытовой техники, чтобы избежать сокращений штата. К концу июля оставшиеся работники линий по выпуску смартфонов перейдут на новые должности.

Завод в Хайфоне был открыт в 2015 году. Он производит телевизоры и бытовую технику в дополнение к телефонам. Кроме того, дочерние компании LG Innotek и LG Display производят модули камер и дисплеи.

Это перепрофилирование производства — грамотный и хорошо просчитанный ход. Как сообщает Korea Herald, LG Electronics стремится стать крупнейшим производителем бытовой техники с рекордно высокими продажами в 6,3 млрд долларов по итогам второго квартала фискального 2021 года. В первом квартале она обошла главного конкурента Whirlpool, а теперь должна закрепить лидерство по итогам второго квартала. Аналитики ожидают, что LG Electronics будет оставаться лидером как минимум до конца года.

Об уходе с рынка смартфонов LG объявила в апреле. LG планирует полностью закрыть бизнес по производству смартфонов к 31 июля 2021 года, но пообещала еще три года программной поддержки для флагманов и некоторых моделей 2019 и 2020 года.