Менше 1%. Мінцифри уточнило кількість заброньованих айтівців

Станом на 15 березня в Україні через Мінцифри заброньовано понад 2600 ІТ-спеціалістів з близько 200 компаній.

Про це повідомило DOU, спираючись на дані, надані представниками міністерства.

Ще близько 2600 спеціалістів перебувають на етапі погодження в Генштабі та Мінекономіки.

Згідно з даними IT Ukraine Association, які представили під час презентації останнього дослідження, в Україні орієнтовно 346 тисяч айтівців. Таким чином, доля заброньованих прямо зараз складає 0,75%.

Для порівняння — у січні цього року було заброньовано ​​3498 ІТ-спеціалістів. З них близько 1500 фахівців мали повторне бронювання.

Найпоширеніший шлях для компанії забронювати співробітників — отримати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства. Його компанії надають на рік, а для продовження статусу потрібно ще раз подати необхідні документи.

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Загалом критично важливими для економіки у Мінцифри визнали 368 ІТ-компаній.

В перспективі показник заброньованих може збільшитися. Але тільки якщо нова схема бронювання від Кабміну буде узгоджена. В новій концепції прописані механізми обов’язкового і можливого бронювання для бізнесу.

Зокрема бронювати в зможуть:

тих, хто отримує зарплату від 35 000 грн;

тих, хто сплачує ПДФО ≥ 6,3 тис грн, і ЄСВ ≥ 7,7 тис грн;

айтівців-резидентів «Дія.City», за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тис грн.

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