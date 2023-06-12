Mercedes-Benz першим почне продавати автомобілі в Каліфорнії з автопілотом 3-го рівня – без використання рук та очей

Систему Drive Pilot 3-го рівня в автомобілях Mercedes-Benz можна використовувати на визначених дорогах в Каліфорнії, включно з міжштатною автомагістраллю I-15.

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Mercedes-Benz став першим автовиробником, який отримав дозвіл від департаменту автомобільного транспорту Каліфорнії на продаж або здачу в оренду автомобілів з технологією самостійного водіння 3-го рівня. У січні аналогічний сертифікат компанія отримала в іншому штаті – Неваді.

Система Drive Pilot 3-го рівня дозволить водіям відвести очі від дороги та зняти руки з керма під час поїздки, займаючись іншими справами – наприклад переглядом відео чи текстових повідомлень. Якщо всі вимоги будуть дотримані – у випадку аварії юридичну відповідальність нестиме Mercedes, а не водій.

Drive Pilot покладається на датчики, встановлені по всьому транспортному засобу, включаючи відеокамери, матриці LiDAR, радарні/ультразвукові датчики та аудіомікрофони. Система також може порівнювати дані бортового датчика та GPS, щоб визначити своє точне місцезнаходження на дорогах.

Технологія не настільки просунута, як системи автомобілів Waymo та Cruise, які можуть рухатись без водія на борту. Водночас вона випереджає Full Self-Driving від Tesla, яка є системою 2-го рівня і вимагає від водіїв постійно тримати руки на кермі та бути уважними.

За підрахунками Reuters, Каліфорнія – один із найбільших ринків Tesla, на який припало 16% світових поставок автовиробника у 2022 році.

Drive Pilot 3-го рівня можна використовувати лише на визначених дорогах в день зі швидкістю до 65 км/год, а водії мають бути готовими у будь-який момент перехопити керування у свої руки – тож посидіти чи поспати на задньому сидінні не вийде. Система відстежує присутність водія за допомогою вбудованих камер, і вимагатиме взяти у руки кермо у випадках, коли автомобіль перевищує зазначену вище швидкість, за несприятливих погодних умов або коли поряд з’являється транспорт екстреної медичної допомоги.

Система буде доступна на моделях S-Class і EQS Sedan 2024 року, а поставки заплановані на кінець 2023-го року.