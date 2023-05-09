Маск обіцяє місяць безплатного використання Full Self-Driving для власників Tesla — але це не точно

Генеральний директор Tesla Ілон Маск планує надати безплатний місячний пакет повністю автономного водіння кожному власнику транспорту автовиробника в Північній Америці, коли система працюватиме «‎безпечно та суперплавно».

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Маск вважає, що люди «не розуміють цінності пакета Tesla Full Self-Driving», який зараз автовиробник продає за $15 000 і, схоже, за такою вартістю ним мало хто цікавиться.

Компанія не надавала інформацію щодо відсотка покупців, які замовили функцію, однак Electrek, зважаючи на попередні дані Tesla, вважає, що він може сягати 15-20%. Ці показники стосуються Північної Америки, де компанія випустила FSD Beta – у решті світу, ймовірно, дані трохи менше, близько 10%.

За межами Північної Америки Tesla була обмежена у можливості надавати водіям доступ до FSD через суворіші правила. Водії можуть використовувати лише стандартний автопілот Tesla, який включає такі функції, як автоматичне керування в межах смуги, автоматичне гальмування та автоматична навігація до з’їздів на шосе. Однак Європейська комісія минулого місяця зробила певні кроки для прискорення регулювання удосконаленої системи допомоги водію (ADAS) і прагне подати новий регламент у повному обсязі до вересня 2024 року з можливістю як більш раннього терміну, так і тестування систем перед розгортанням. Тим часом на азійських ринках автовиробник незабаром розпочне масштабне тестування FSD.

Загалом компанія може потенційно збільшити цю кількість: надавши змогу передавати право власності FSD під час купівлі нових автомобілів чи пропонуючи безплатні бета-версії програми. Щодо останнього, то Маск вважає цей варіант можливим – щоправда, лише тоді, коли функція працюватиме «суперплавно»:

«Щойно FSD працюватиме суперплавно (не лише безпечно), ми запустимо безплатну місячну пробну версію для всіх автомобілів у Північній Америці. На решту світу це теж поширимо, після того, як переконаємося, що вона добре працює на місцевих дорогах і регулятори схвалять її в цій країні».

Водночас не затихають скандали щодо начебто оманливих обіцянок компанії, які стосуються системи Full Self-Driving. У вересні власники автомобілів Tesla подали колективний позов проти автовиробника через «введення громадськості в оману щодо технології автопілота і функції повністю самостійного водіння». Пізніше компанія подала клопотання про відхилення позову, оскільки вважає, що «нездатність реалізувати довгострокову бажану мету не є шахрайством». У грудні суд США зобов’язав Tesla власним коштом модернізувати клієнту автомобіль через «оманливу рекламу» повноцінного автопілота.

Раніше директор з програмного забезпечення автопілота Tesla Ашок Еллусвамі заявив, що рекламний ролик 2016-го року, на якому автомобілем Tesla ніби-то управляє лише система допомоги водію, був інсценованим — Маск раніше публікував це відео у себе в Twitter з підписом «Tesla їде самостійно». В іншій справі про ДТП 2018-го року, в якому загинув інженер Apple Волтер Хуанг, юристи Tesla наполягають, що у допиті Маска немає потреби – оскільки ‎його заявам про FSD не можна довіряти, адже їх «запросто могли підробити».