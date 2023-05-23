В затосунку Uber можна буде замовити роботаксі Waymo

Компанії Uber та Waymo, які раніше були конкурентами, уклали партнерську угоду. В результаті, наприкінці цього року роботаксі Waymo будуть доступні для замовлення поїздок та доставлення їжі в застосунку Uber у Фініксі, штат Аризона.

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Зазначається, що «певна кількість» автомобілів Waymo буде доступна для пасажирів Uber та клієнтів служби доставлення Uber Eats у Фініксі. Партнерство описується як «багаторічне». Представниця Waymo Кетрін Барна не назвала точну кількість автомобілів, які можна буде викликати через застосунок Uber. Однак вона зазначила, що вони не будуть ексклюзивними для Uber. Наприклад, мешканці Фінікса також можуть викликати автомобіль Waymo через застосунок компанії Waymo One.

Зазначимо, це не перше партнерство Uber та Waymo. Між ними раніше було укладено угоду, пов’язану з автономними далекомагістральними перевезеннями. Вона дозволяє власникам автопарків використовувати вантажівки, оснащені автономним «водієм» Waymo, для маршрутів доставлення за запитом, які пропонує підрозділ Uber Freight.

У Waymo раніше також були партнерські відносини із сервісом таксі Lyft. Вони передбачали розгортання роботаксі в застосунку Lyft. Однак ця співпраця закінчилася у 2020 році під час пандемії.

«Lyft був чудовим партнером протягом багатьох років, і ми маємо намір підтримувати діалог, оскільки продовжуємо розширюватися», – заявила Кетрін Барна.

Uber раніше розробляла власні самокеровані автомобілі з наміром зрештою замінити ними всіх своїх водіїв-людей. Але цю програму було закрито після того, як одна з машин компанії збила жінку. Цей інцидент стався у Темпі, штат Аризона, поряд з Фініксом.

Джерело: The Verge