Meta показала AR-окуляри Orion — зі штучним інтелектом та проєкторами для відображення голограм

Під час проведення заходу Meta Connect компанія розкрила інформацію про свої «повністю голографічні» окуляри доповненої реальності, які вона зараз називає Orion. Meta вкладає багато технологій у цей пристрій, який ще не виходить на ринок.

Компанія 5 років тому вперше оголосила, що розробляє голографічні розумні окуляри, але насправді вона працювала над проєктом уже 10 років. Meta стверджує, що Orion – це «найдосконаліша пара окулярів доповненої реальності, коли-небудь зроблених», яка є результатом «проривних винаходів практично в усіх сферах сучасної комп’ютерної техніки». Пристрій використовує мініатюрні проєктори для відображення голограм на окулярах.

Окуляри Meta Orion здаються набагато менш громіздкими для носіння, ніж попередні масові продукти доповненої реальності, такі як Magic Leap, Microsoft Hololens та Google Glass. Вони не блокують користувача від решти світу, як гарнітура віртуальної реальності (хоча гарнітура Meta дозволяє бачити те, що відбувається навколо, за допомогою вбудованих камер). Як наслідок, оточуючі можуть повністю бачити обличчя, очі та вирази користувачів без необхідності вдаватися до обхідних рішень, як це робить Apple з EyeSight на Vision Pro.

Мета каже, що Orion легкі й працюють як у приміщенні, так і на вулиці. При цьому окуляри забезпечують «цифровий досвід, який не обмежений обмеженнями екрана смартфона», оскільки вони накладають голографічні елементи поверх реального світу. Крім того, Orion інтегрує контекстний штучний інтелект, щоб допомогти користувачу краще зрозуміти навколишній світ.

Наприклад, користувач зможе зазирнути всередину холодильника в окулярах і змусити Meta AI придумати рецепт на основі того, що є в наявності. За допомогою Orion можна підключитися до відеодзвінків, переглядати й надсилати повідомлення в Messenger і WhatsApp. На окулярах також будуть голографічні версії різних інших програм, таких як Spotify, YouTube і Pinterest.

Зберегти легкість Orion вдалося завдяки використанню зовнішнього бездротового блока, який виконує більшу частину обробки даних та передає програми та вміст на пристрій. Також є браслет, який потрібно буде носити для керування жестами.

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Наразі Meta тестує Orion за участю співробітників компанії та «обраної зовнішньої аудиторії». Водночас Meta стверджує, що Orion — це не просто дослідницький прототип, а натомість «один із найдосконаліших прототипів продукту, який ми коли-небудь розробляли, і справді є репрезентативним для того, що можна було б доставити споживачам». Компанія продовжує роботи над цим пристроєм, щоб покращити його та знизити ціну.

Дорожня карта, яка просочилася в мережу минулого року, показала, що Meta планує випустити свої перші споживчі окуляри доповненої реальності у 2027 році, хоча компанія каже, що прагне зробити це «найближчим часом».

Джерело: Engadget

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