Марк Цукерберг радіє, що час у Facebook та Instagram зріс завдяки ШІ-сміттю, та хоче принести його у розумні окуляри

Фінансовий звіт Meta за другий квартал надихнув Марка Цукерберга. Він у захваті, що користувачі довше переглядають “витвори” ШІ в Facebook з Instagram.

Хоча користувачі соціальних мереж все частіше скаржаться на поширення низькоякісного контенту, створеного штучним інтелектом, Meta все влаштовує. Компанія стверджує, що системи штучного інтелекту стали краще допомагати знаходити потрібний контент.

“Штучний інтелект значно покращує нашу здатність показувати людям контент, який вони вважають цікавим та корисним. Удосконалення наших систем рекомендацій настільки покращили якість, що призвели до збільшення часу, проведеного у Facebook, на 5% та в Instagram на 6% лише цього кварталу”, — розповів Цукерберг інвесторам.

За оцінками Meta, у червні понад 3,4 млрд людей щодня користувалися одним із її “сімейства застосунків”: Facebook, Instagram, Messenger та WhatsApp. Цей показник зріс на 6% у порівнянні з минулим роком та допоміг збільшити загальний дохід від застосунків до $47,1 млрд — на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія повідомила, що час, витрачений на перегляд відео, збільшився на 20% у річному обчисленні за квартал, завдяки оптимізації систем ранжування Meta та роботі з просування “оригінальнішого” контенту в Instagram. Threads, аналог X Ілона Маска, також мав приріст часу завдяки “включенню LLM”.

Інша цікава ідея Марка Цукерберга теж пов’язана з ШІ. Під час конференції Meta щодо результатів діяльності він оголосив, що, на його думку, люди без окулярів зі штучним інтелектом опиняться у невигідному становищі в майбутньому.

“Я продовжую вважати, що окуляри, будуть ідеальним формфактором для штучного інтелекту, оскільки ви можете дозволити штучному інтелекту бачити те, що бачите ви протягом дня, чути те, що чуєте ви, розмовляти з вами. […] Я думаю, що в майбутньому, якщо у вас не буде окулярів зі штучним інтелектом (або якогось іншого способу взаємодії зі штучним інтелектом) ви, ймовірно, опинитеся у досить значній когнітивній незручності порівняно з іншими людьми”.

Meta, зокрема, зосередилася на створенні розумних окулярів, таких як Ray-Ban або нових Oakley. Ці окуляри дозволяють користувачам слухати музику, знімати фото та відео, а також ставити запитання Meta AI, зокрема про те, що людина бачить перед собою. Ці окуляри стали хітом для компанії, — за даними EssilorLuxottica, дохід Meta від продажу Ray-Ban зріс більш ніж утричі порівняно з минулим роком.

“Це те, над чим ми максимально працювали з Reality Labs протягом останніх 5-10 років — по суті, проводили дослідження всіх цих різних речей”.

Підрозділ віртуальної реальності Reality Labs був досить витратним, тому, ймовірно, Цукерберг хоче виправдати його вартість перед інвесторами, позиціонуючи його як майбутнє штучного інтелекту та споживчих обчислень загалом. Також Meta повідомила, що операційні збитки Reality Labs у другому кварталі склали $4,53 млрд. З 2020 року підрозділ втратив майже $70 млрд.

Цукерберг вважає саме окуляри “ідеальним способом поєднання фізичного та цифрового світів”. За його словами, звісно. Але, можливо, мільярдеру все ж не дає спокою фактичний провал його ідеї щодо віртуальної реальності, і він вирішив відродити її в іншій якості з використанням модної хвилі ШІ.

Джерело: TechCrunch, 2