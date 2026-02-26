banner
Micron представила власну GDDR7 3 ГБ зі швидкістю 36 Гбіт/с

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Micron представила власну GDDR7 3 ГБ зі швидкістю 36 Гбіт/с

Micron слідом за Samsung та SK Hynix представила власний модуль GDDR7 3 ГБ з пропускною здатністю до 36 Гбіт/с. 


Samsung та SK Hynix мають швидші GDDR7 з пропускною здатністю до 42,5 Гбіт/с та 40 Гбіт/с відповідно. У Micron зазначають, що їхній новий модуль на 12,5% швидше за попередній, який забезпечував передачу до 32 Гбіт/с. Наразі в SK Hynix вже працюють над GDDR7 зі швидкістю до 48 Гбіт/с. То ж Micron відверто відстає від конкурентів. 

З іншого боку, наразі у Nvidia майже не має відеокарт, які б підтримували таку швидкісну передачу даних. Найвищу швидкість має RTX 5080, підтримуючи пропускну здатність до 30 Гбіт/с. Інші GPU, як от 5090, використовують нижчі швидкості, близько 28 Гбіт/с. Однак варто зазначити, що RTX 5070 Ti та 5090D розганяли до 34 Гбіт/с з GDDR7 від SK Hynix та Samsung. 

То ж наразі Micron не має необхідності випускати модулі GDDR7 зі швидкістю близько 40 Гбіт/с. Ймовірно, що GPU наступного покоління, на кшталт серії RTX 60 або AMD Radeon використовуватимуть більш швидкісні GDDR7, однак для наявних відеокарт необхідності в цьому не має. 


Поява конкурента SK Hynix та Samsung з боку Micron найбільш вигідна тій самій Nvidia та іншим виробникам графічних процесорів. Наразі Nvidia вже купує 3 ГБ GDDR7  в SK Hynix та Samsung. Ймовірно, що провідний виробник GPU куплятиме високошвидкісні модулі й в Micron для покриття дефіциту флешпам’яті NAND. Наразі єдині відеокарти, що використовують 3 ГБ GDDR7, це версія RTX 5090 для ноутбуків та RTX Pro 6000 Blackwell для серверів та робочих станцій. Якщо Nvidia все ж таки випустить серію RTX 50 Super, очікується, що відеокарти RTX 5080 Super, 5070 Super та 5060 Super використовуватимуть модулі 3 ГБ. 

Раніше ми писали, що Samsung розпочала масове виробництво GDDR7 3 ГБ зі швидкістю вище 28 Гбіт/с. Між тим NVIDIA скасувала RTX 50 SUPER через дефіцит пам’яті 3 ГБ GDDR7.

Джерело: Tom’sHardware

