NVIDIA розповіла, чому десктопні RTX 5050 отримали GDDR6, а ноутбучні мають GDDR7 — пояснення таке собі

Багатьох здивувало рішення NVIDIA використовувати попередній стандарт пам’яті GDDR6 у відеокартах RTX 5050 для настільних ПК, у той час, коли ноутбучні мають GDDR7.

Директор NVIDIA зі зв’язків з громадськістю Бен Берраондо у відповіді на допис в X захищав використання GDDR6 у десктопній RTX 5050 для настільних комп’ютерів твердженням, що GDDR7 є «найкращим вибором для ноутбуків».

Він каже, що серія RTX 5050 представляє особливий випадок, коли GDDR6 є більш доцільною для настільної версії, а GDDR7 — для ноутбука, ніж якби в обох була GDDR7. Він пояснив, що нижча температура та вища енергоефективність є причиною того, що мобільна RTX 5050 має GDDR7.

The RTX 5050 notebook GPU has been optimized for the best power efficiency for portable laptops with great battery life. Therefore G6 is the best choice for desktops and the more power efficient G7 is the best choice for laptops.

— Ben Berraondo (@MrBenB) June 25, 2025