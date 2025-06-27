NVIDIA розповіла, чому десктопні RTX 5050 отримали GDDR6, а ноутбучні мають GDDR7 — пояснення таке собі

Розділ Технології виходить за підтримки

Багатьох здивувало рішення NVIDIA використовувати попередній стандарт пам’яті GDDR6 у відеокартах RTX 5050 для настільних ПК, у той час, коли ноутбучні мають GDDR7.

Директор NVIDIA зі зв’язків з громадськістю Бен Берраондо у відповіді на допис в X захищав використання GDDR6 у десктопній RTX 5050 для настільних комп’ютерів твердженням, що GDDR7 є «найкращим вибором для ноутбуків».

Він каже, що серія RTX 5050 представляє особливий випадок, коли GDDR6 є більш доцільною для настільної версії, а GDDR7 — для ноутбука, ніж якби в обох була GDDR7. Він пояснив, що нижча температура та вища енергоефективність є причиною того, що мобільна RTX 5050 має GDDR7.

The RTX 5050 notebook GPU has been optimized for the best power efficiency for portable laptops with great battery life. Therefore G6 is the best choice for desktops and the more power efficient G7 is the best choice for laptops. — Ben Berraondo (@MrBenB) June 25, 2025

«Відеокарта RTX 5050 для ноутбуків оптимізована для найкращої енергоефективності та часу автономної роботи. Тому G6 є найкращим вибором для настільних комп’ютерів, а більш енергоефективний G7 – найкращим вибором для ноутбуків […] Переваги G7 полягають у покращенні охолодження та тривалості роботи від батареї, що є вирішальним для наших OEM-партнерів, і, сподіваємося, ви побачите кілька чудових варіантів ноутбуків», — пише Берраондо у двох відповідях.

In this case benefits of G7 are for thermals and battery life, crucial for our OEM partners and hopefully you’ll see some great laptop options — Ben Berraondo (@MrBenB) June 25, 2025

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Однак він не назвав жодних переваг GDDR6 для настільних ПК та не сказав, чому б такий ефективній GDDR7 не бути в відеокартах для них. Сайт Tom’s Hardware висловлює очевидну думку, що GDDR6 не має ніякої відомої переваги над GDDR7 (та й невідомої теж). Найшвидші модулі швидкості GDDR6 мають пропускну здатність 20 Гбіт/с. GDDR7 забезпечує на 40% більшу швидкість, а найповільніші модулі працюють зі швидкістю 28 Гбіт/с. Цілком ймовірно, що NVIDIA обрала GDDR6 для RTX 5050 з міркувань економії коштів та, можливо, кращої доступності постачання.

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.