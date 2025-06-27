Новини Технології 27.06.2025 о 17:05 comment views icon

NVIDIA розповіла, чому десктопні RTX 5050 отримали GDDR6, а ноутбучні мають GDDR7 — пояснення таке собі

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Андрій Русанов

Автор сайту

NVIDIA розповіла, чому десктопні RTX 5050 отримали GDDR6, а ноутбучні мають GDDR7 — пояснення таке собі
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Багатьох здивувало рішення NVIDIA використовувати попередній стандарт пам’яті GDDR6 у відеокартах RTX 5050 для настільних ПК, у той час, коли ноутбучні мають GDDR7.

Директор NVIDIA зі зв’язків з громадськістю Бен Берраондо у відповіді на допис в X захищав використання GDDR6 у десктопній RTX 5050 для настільних комп’ютерів твердженням, що GDDR7 є «найкращим вибором для ноутбуків».

Він каже, що серія RTX 5050 представляє особливий випадок, коли GDDR6 є більш доцільною для настільної версії, а GDDR7 — для ноутбука, ніж якби в обох була GDDR7. Він пояснив, що нижча температура та вища енергоефективність є причиною того, що мобільна RTX 5050 має GDDR7.

«Відеокарта RTX 5050 для ноутбуків оптимізована для найкращої енергоефективності та часу автономної роботи. Тому G6 є найкращим вибором для настільних комп’ютерів, а більш енергоефективний G7 – найкращим вибором для ноутбуків […] Переваги G7 полягають у покращенні охолодження та тривалості роботи від батареї, що є вирішальним для наших OEM-партнерів, і, сподіваємося, ви побачите кілька чудових варіантів ноутбуків», — пише Берраондо у двох відповідях.

Однак він не назвав жодних переваг GDDR6 для настільних ПК та не сказав, чому б такий ефективній GDDR7 не бути в відеокартах для них. Сайт Tom’s Hardware висловлює очевидну думку, що GDDR6 не має ніякої відомої переваги над GDDR7 (та й невідомої теж). Найшвидші модулі швидкості GDDR6 мають пропускну здатність 20 Гбіт/с. GDDR7 забезпечує на 40% більшу швидкість, а найповільніші модулі працюють зі швидкістю 28 Гбіт/с. Цілком ймовірно, що NVIDIA обрала GDDR6 для RTX 5050 з міркувань економії коштів та, можливо, кращої доступності постачання.

Розділ Технології виходить за підтримки

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