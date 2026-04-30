banner
Новини Пристрої 30.04.2026

Дефіцит DRAM: базовий iPhone 18 не отримає дійсно важливих переваг Pro та Pro Max

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Дефіцит DRAM змушує Apple відмовитись від нової технології пакування WMCM у чипі A20, на якому працюватиме iPhone 18.


Очікувалось, що з чипом A20 Apple здійснить перехід від технології TSMC InFO (Integrated Fan-Out), яка передбачає розміщення ключових компонентів, зокрема CPU та DRAM, на одному SoC без органічної підкладки, до WMCM (Wafer-level Multi-Chip Module), яка дозволяє об’єднувати кілька окремих SoC з CPU, GPU та NPU в одному компактному формфакторі.

WMCM дозволяє створювати різні конфігурації чипів, використовуючи різноманітні комбінації ядер CPU та GPU. Таке компонування дозволяє CPU, GPU та NPU працювати окремо один від одного, адаптуючи енергоспоживання під конкретне завдання. Однак ключовою перевагою залишається можливість розміщення DRAM безпосередньо на кремнієвій пластині поряд з процесором, мінімізуючи таким чином затримку.


Розміщення всіх ключових компонентів у шарі перерозподілу та усунення необхідності в  кремнієвій міжз’єднувальній платі забезпечує краще керування TDP та вищу щільність міжз’єднань. Як стверджує інсайдер Jukan, дефіцит DRAM та зростання цін на пам’ять змушує Apple відмовитись від інноваційної технології пакування в чипі A20.

Очікується, що виробник застосовуватиме технологію WMCM у чипах A20 Pro, які, ймовірно, використовуватимуться в iPhone 18 Pro та Pro Max. Однак ці моделі не отримають збільшеного обсягу ОЗП. В Apple, судячи з усього, вважають, що модулів LPDDR5 12 ГБ цілком достатньо у поєднанні з технологією компонування WMCM.

При цьому iPhone 18 навряд чи отримає 12 ГБ ОЗП. Річ у тім, що ці модулі у 2027 році коштуватимуть Apple по $180 за штуку. Як раз тоді очікується реліз базової моделі iPhone. Це робить збільшення обсягу ОЗП в ній економічно недоцільним, враховуючи, що вона не найпопулярніша.

Спецпроєкти
Ресайкл-споти Києва: куди нести техніку, батарейки і гаджети
"Дофамінові" гаджети? Краще ті, що покращують життя

Раніше ми писали, що пам’ять з’їдатиме половину собівартості iPhone. Apple додасть у iPhone 18 Pro кілька нових функцій.

Apple готує 200 МП зум і змінну діафрагму для iPhone: що зміниться в iPhone 18 Pro та iPhone 20

Джерело: Wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Steam Machine вже на підході? Інсайдери повідомляють про велику кількість консолей на складах Valve
Криза як свято: виробники DRAM та NAND заробили за перший квартал більше, ніж за минулий рік
З 1 квітня: Samsung підвищить ціни на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 й S25 Edge
Nokia готує захищений ноутбук з дисплеєм яскравістю 1000 ніт
Індійська компанія показала мишу, що розкладається у геймпад
Майже флагман: OPPO представила K15 Pro+ з Dimensity 9500s та акумулятором на 8000 мА·год за $540
Nothing офіційно представила Phone 4A та 4A Pro
Ще один удар по геймерах: Micron скуповуватиме GDDR для відеокарт
Аналітики прогнозують подальше зростання вартості DRAM та NAND на 63-75%
Маркетинг RAM-апокаліпсису: V-Color випустить комплект з одним модулем DDR5 та RGB-підсвіткою замість другого
Вишня дозріла: Apple розмалює iPhone 18 Pro у колір, якого чекали роками
NVIDIA нарешті анонсувала RTX 5070 mobile 12 ГБ
Крок назад: інсайдер розкрив зміни на ринку смартфонів через кризу пам’яті
Valve знову відклала випуск Steam Machine: чи вийде консоль в цьому році?
Motorola офіційно назвала дату релізу Razr Fold
Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5
На 72% дорожче за RTX 5070 8 ГБ: Framework пропонує мобільну версію 12 ГБ за шалені гроші
3 в 1: користувач з Reddit створив унікальний контролер для керування однією рукою
Turtle Beach Command Series: клавіатури і миша з вбудованими тачскринами замість Stream Deck
Ютубер розібрав iPhone 17e та показав, що з нього можна встановити на iPhone 16e
Грайте не обляпайтесь: McDonald's випустив гаджет для керування геймпадом одним пальцем під час їжі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати