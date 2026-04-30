Дефіцит DRAM змушує Apple відмовитись від нової технології пакування WMCM у чипі A20, на якому працюватиме iPhone 18.





Очікувалось, що з чипом A20 Apple здійснить перехід від технології TSMC InFO (Integrated Fan-Out), яка передбачає розміщення ключових компонентів, зокрема CPU та DRAM, на одному SoC без органічної підкладки, до WMCM (Wafer-level Multi-Chip Module), яка дозволяє об’єднувати кілька окремих SoC з CPU, GPU та NPU в одному компактному формфакторі.

WMCM дозволяє створювати різні конфігурації чипів, використовуючи різноманітні комбінації ядер CPU та GPU. Таке компонування дозволяє CPU, GPU та NPU працювати окремо один від одного, адаптуючи енергоспоживання під конкретне завдання. Однак ключовою перевагою залишається можливість розміщення DRAM безпосередньо на кремнієвій пластині поряд з процесором, мінімізуючи таким чином затримку.

I’m skeptical that Qualcomm can stage a meaningful rebound within this year. Why did Apple choose to adopt WMCM packaging for the iPhone 18? It was precisely to enable the use of more DRAM for on-device AI. However, according to recent industry checks, even Apple appears to… https://t.co/O7Mdh7cxqG — Jukan (@jukan05) April 29, 2026





Розміщення всіх ключових компонентів у шарі перерозподілу та усунення необхідності в кремнієвій міжз’єднувальній платі забезпечує краще керування TDP та вищу щільність міжз’єднань. Як стверджує інсайдер Jukan, дефіцит DRAM та зростання цін на пам’ять змушує Apple відмовитись від інноваційної технології пакування в чипі A20.

Очікується, що виробник застосовуватиме технологію WMCM у чипах A20 Pro, які, ймовірно, використовуватимуться в iPhone 18 Pro та Pro Max. Однак ці моделі не отримають збільшеного обсягу ОЗП. В Apple, судячи з усього, вважають, що модулів LPDDR5 12 ГБ цілком достатньо у поєднанні з технологією компонування WMCM.

При цьому iPhone 18 навряд чи отримає 12 ГБ ОЗП. Річ у тім, що ці модулі у 2027 році коштуватимуть Apple по $180 за штуку. Як раз тоді очікується реліз базової моделі iPhone. Це робить збільшення обсягу ОЗП в ній економічно недоцільним, враховуючи, що вона не найпопулярніша.

Джерело: Wccftech