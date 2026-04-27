Новини Пристрої 27.04.2026

Новий витік розкриває точні розміри iPhone Ultra

Олександр Федоткін

MaxTech

Витік схем від виробника чохлів для майбутнього iPhone Ultra (Fold) вказує ймовірні розміри пристрою.


Передбачається, що у складеному стані смартфон завтовшки складатиме 9,4 мм, а не 11 мм, як стверджувалось у чутках. Креслення вказують на розміри 167,59×120,59 мм та доволі помітний виступ камери й Touch ID збоку.

Якщо дійсно, розміри відповідають реальним, відчуття від використання iPhone Ultra мають бути приблизно такими самими, як від iPhone 17 Pro. Насправді товщина 9,4 мм знаходиться приблизно в тому ж діапазоні, що й у найтонших складаних смартфонів на ринку – від Honor, Samsung та Oppo.

У розкладеному вигляді корпус завтовшки складатиме 4,7 мм. Схеми також вказують на масивний блок камер. Виступ камер, як очікується, має збільшити товщину смартфона до 13,9 мм. Очікується, що на задній панелі розмістяться два сенсори по 48 Мп та ще один надширококутний.


Фронтальна камера вперше буде вбудована в отвір внутрішнього дисплея. Згідно з попередньою інформацією, Apple розмістила фронталку в лівому куті розгорнутого екрана. Виходить, якщо тримати смартфон у вертикальному положенні, кнопки регулювання гучності у правому верхньому куті у складеному стані опиняться у правому нижньому куті.

Витік також передбачає, що iPhone Ultra надійде у продаж у чорному та білому кольорах. Очікується, що офіційна презентація має відбутись у вересні. Тоді ж мають бути представлені моделі iPhone 18 Pro й iPhone 18 Pro Max. Бюджетних моделей iPhone у цьому році не очікують. За повідомленнями, iPhone 18, iPhone Air 2 та iPhone 18e мають вийти навесні наступного року. 

Раніше ми писали, що Apple намагається втримати тонкий корпус iPhone Ultra, тому йде на помітні компроміси — причому деякі з них виглядають доволі несподівано для пристрою з ціною близько $2000. Перший складаний Apple — iPhone Fold — ризикує вийти пізніше, ніж очікували. Спочатку говорили про реліз у вересні 2026 року, але тепер дедалі частіше звучить інша дата — кінець року або навіть 2027 рік.

Джерело: NotebookCheck

