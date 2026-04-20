Ютубер розібрав iPhone 17e та показав, що з нього можна встановити на iPhone 16e

Відомий ютубер JerryRigEverything (Зак Нельсон) розібрав та перевірив на міцність iPhone 17e, а також визначив взаємозамінні деталі з iPhone 16e.





Apple випустила iPhone 17e в березні цього року, оновивши лінійку своїх доступних смартфонів. Зовнішньо нова модель майже не змінилась у порівнянні з попередньою. Вона отримала новий процесор A19, більш міцне захисне покриття дисплея Ceramic Shield 2 та сумісність з MagSafe, що дозволяє встановлювати магнітні аксесуари та підтримувати бездротове заряджання потужністю 15 Вт.

При цьому MagSafe з певними обмеженнями доступна й на iPhone 16e. У тестах на подряпини, вигини та вплив вогню iPhone 17e виявився доволі витривалим. Він витримав подряпини 6 рівня. Також цікаво, що нова модель має багато спільних деталей з iPhone 16e, включно з материнською платою. Теоретично це дозволяє встановити на цей смартфон материнську плату від iPhone 17e та новіший процесор A19.

Окрім цього JerryRigEverything показав, що можна встановити задню скляну панель iPhone 17e з MagSafe на iPhone 16e. Однак оскільки iPhone 16e підтримує бездротове заряджання Qi потужністю 7,5 Вт, обмеження ПЗ не дозволять підвищити потужність до 15 Вт або більше навіть за встановлення MagSafe з iPhone 17e.





Те саме стосується функції Face ID в iPhone 17e, оскільки вона прив’язана до материнської плати. Тому якщо замінити материнську плату iPhone 16e на плату від iPhone 17e, функція Face ID не працюватиме.

Хоча подібні модифікації та заміна компонентів навряд чи здійснюватимуться власниками пристроїв, це розширює асортимент доступних запчастин для iPhone 17e, підвищуючи доступність за прийнятною ціною.

Джерело: NotebookCheck