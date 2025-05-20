Новини Крипто 20.05.2025 о 20:36 comment views icon

Microsoft інтегрує блокчейн-дані в свою аналітичну платформу Fabric

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Тетяна Нечет

Автор новин

Microsoft інтегрує блокчейн-дані в свою аналітичну платформу Fabric

Корпорація Microsoft анонсувала інтеграцію з криптостартапом Space and Time Labs (SXT). Це дозволить отримувати прямий доступ до достовірних блокчейн-даних у режимі реального часу безпосередньо через Microsoft Fabric — платформу для аналітики даних.

Користувачі Fabric отримають доступ до потокових даних з основних блокчейнів, таких як Bitcoin, Ethereum та Sui. Передача здійснюється через Microsoft Azure OneLake — рішення для уніфікованого хмарного зберігання.

З розвитком децентралізованих додатків і цифрових активів потреба в прозорих, достовірних даних зростає в різних галузях — не лише у криптовалюті. Завдяки використанню перевірюваного обчислювального рушія Space and Time, Microsoft позиціонує Fabric як потужний інструмент для розробників, аналітиків і підприємств, які прагнуть поєднати Web2 і Web3.

Microsoft Fabric — це уніфікована аналітична платформа, яка об’єднує сервіси, такі як Azure Data Factory, Azure Synapse Analytics і Power BI, в єдине середовище. Платформа спрощує всі етапи роботи з даними: від збору та трансформації — до візуалізації та інтеграції з ШІ. Тепер до цих можливостей додано й блокчейн-дані.

Джерело: Х

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