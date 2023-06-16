Microsoft припинила розробку ігор для Xbox One, але продовжить підтримку раніше випущених проєктів

Microsoft згортає підтримку Xbox One на рівні розробки ігор. Внутрішні студії компанії більше не враховуватимуть можливості «заліза» консолі попереднього покоління під час формування апаратних вимог. Microsoft, як і раніше, буде підтримувати ігри, які вже працюють Xbox One, такі як Minecraft. Про це повідомив Метт Буті, глава Xbox Game Studios.

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Нещодавня презентація Xbox Games Showcase не містила анонсів ігор, які на старті підтримуватимуть Xbox One. Метт Буті каже, що компанія використовуватиме хмарну інфраструктуру Xbox Cloud Gaming, щоб пропонувати новітні ігри користувачам Xbox One.

Зусилля розробників студій Microsoft будуть зосереджені на консолях Xbox Series S/X. При цьому деякі розробники бажають відмовитися й від підтримки слабшої Xbox S, але Microsoft поки не йде на такий крок.

Метт Буті визнає, що оптимізація ігор для Xbox Series S займає більше часу, але стверджує, що внутрішнім студіям поки що успішно вдається з цим справлятися.

Також Microsoft збільшила накопичувач консолі до 1 ТБ, зменшуючи необхідність оптимізації інсталяційних файлів.

Раніше розробка займала 3-4 роки, але зі зростанням технологічності ігор цей термін розтягнувся в середньому до 5-6 років – не в останню чергу через необхідність оптимізації під старе «залізо». Глава Xbox Філ Спенсер нещодавно визнав, що компанія втратила безліч можливостей із поколінням Xbox One, яке стримувало розвиток ігор.

Джерело: The Verge