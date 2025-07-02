Microsoft спростовує втрату Windows 400 млн користувачів та замінює невдалий текст у блозі

Microsoft відреагувала на повідомлення про ймовірну втрату Windows 400 млн користувачів. Компанія замінила розпливчасте формулювання у документі, яке спричинило такий висновок.

Наприкінці червня Microsoft розповіла про нові умови розширеної підтримки Windows 10 для уникнення платних оновлень. Для цього потрібно використовувати хмарні бекапи, або ж бали Rewards. Оголошення про це містило формулювання, яке «знижувало» кількість користувачів у Windows аж на 400 млн — «понад 1 млрд» замість «1,4 млрд», про які компанія писала у 2022 році. Це дозволило зробити висновок про зменшення кількості користувачів, але зараз формулювання, навпаки, свідчить про зростання.

Отже, Microsoft замінила більш розмите формулювання «понад 1 млрд» на уточнене «понад 1,4 млрд», яке спирається на попередню офіційну інформацію. Ймовірно, хтось у компанії не знав, скільки саме користувачів Windows насправді є, та не хотів з цієї причини вказувати точніше, але це вийшло боком з погляду суспільної думки. Так чи інакше, Microsoft відреагувала і змінила текст, як показано нижче.

На запит сайту Windows Latest у Microsoft пояснили, що формулювання блогу «понад 1 мільярд» виникло через простий недогляд, а не зменшення попередньо в казаної кількості з 1,4 млрд. Фраза про 1 млрд була помилковою.

Пояснення компанії має сенс, адже 400 млн — величезна кількість користувачів, третина або четвертина від загальної. Таке падіння за три роки було б катастрофічним, і його зафіксували б незалежні підрахунки: StatCounter, SimilarWeb, опитування Steam тощо. Натомість ці джерела не відображають чогось подібного.