Частка Linux в Steam стрімко зростає, Windows 11 йде до 60%, NVIDIA RTX 3060 та обидві 4060 очолюють топ

Розділ Технології виходить за підтримки

Травневе опитування Steam додає NVIDIA RTX 5060 Ti до рейтингу найпопулярніших відеокарт, Linux зріс на величезні пів відсотка, а Windows 11 користуються майже дві третини геймерів.

Термін підтримки Windows 10 наближається до завершення, і операційна система стрімко втрачає геймерів. У травні її частка в Steam становила 37%, зі зменшенням на 1,09%. Ця кількість розподілилася між іншими ОС дещо неочікувано. Приріст +0,46% отримала Windows 11, яка з 58,3% швидко прямує до рекордного круглого відсотку.

Інші ж майже пів відсотка (+0,42%) відішли Linux. Вона отримала частку 2,69% — одну з найбільших в історії. Найбільш ймовірно, це пояснює зростання популярності SteamOS, яка нині офіційно доступна не тільки на Steam Deck. Сторонні портативні консолі з нею демонструють помітне збільшення швидкості та автономності. Зростання +0,23% має macOS. З урахуванням загальної частки операційної системи Apple лише у 1,85% цей приріст здається величезним.

У топі відеокарт склалася трійка лідерів з майже однаковим відсотком. Перше місце цього разу належить десктопній NVIDIA RTX 3060 (4,56%), яка не здається попри роки та вихід двох нових поколінь. Практично стільки ж мають десктопна (4,26%) та ноутбучна (4,46%) RTX 4060 — у наступному опитуванні лідером може стати кожна з них. Четверта, NVIDIA GeForce GTX 1650, вже відстає на відсоток (3,33%).

Цікаво, що минулого місяця весь топ-10 відеокарт дещо втратив через вбудовані GPU та «вторгнення» нових моделей. Найбільший приріст отримала GeForce RTX 5070 (0,68%, +0,32%), також в рейтингу з’явилася RTX 5060 Ti (0,2%, +0,2%). А ось нових AMD Radeon 9070 все ще немає.

В рейтингу процесорів зберігається тенденція повільного зростання частки AMD. Чипи Intel встановлені у 60,44% систем гравців (-0,81%), «червона команда» наближається до 40% (39,48%, +0,8%).

Українська мова в Steam додала +0,04% (0,73%). Англійська зросла до (38,24%, +2,85%), приблизно стільки ж втратила китайська (24,12%, -2,92%), відчутно втратила й російська (9,03%, -0,66%).

Розділ Технології виходить за підтримки

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