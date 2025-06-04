Частка Linux в Steam стрімко зростає, Windows 11 йде до 60%, NVIDIA RTX 3060 та обидві 4060 очолюють топ

Травневе опитування Steam додає NVIDIA RTX 5060 Ti до рейтингу найпопулярніших відеокарт, Linux зріс на величезні пів відсотка, а Windows 11 користуються майже дві третини геймерів.
Термін підтримки Windows 10 наближається до завершення, і операційна система стрімко втрачає геймерів. У травні її частка в Steam становила 37%, зі зменшенням на 1,09%. Ця кількість розподілилася між іншими ОС дещо неочікувано. Приріст +0,46% отримала Windows 11, яка з 58,3% швидко прямує до рекордного круглого відсотку.
Інші ж майже пів відсотка (+0,42%) відішли Linux. Вона отримала частку 2,69% — одну з найбільших в історії. Найбільш ймовірно, це пояснює зростання популярності SteamOS, яка нині офіційно доступна не тільки на Steam Deck. Сторонні портативні консолі з нею демонструють помітне збільшення швидкості та автономності. Зростання +0,23% має macOS. З урахуванням загальної частки операційної системи Apple лише у 1,85% цей приріст здається величезним.
У топі відеокарт склалася трійка лідерів з майже однаковим відсотком. Перше місце цього разу належить десктопній NVIDIA RTX 3060 (4,56%), яка не здається попри роки та вихід двох нових поколінь. Практично стільки ж мають десктопна (4,26%) та ноутбучна (4,46%) RTX 4060 — у наступному опитуванні лідером може стати кожна з них. Четверта, NVIDIA GeForce GTX 1650, вже відстає на відсоток (3,33%).
Цікаво, що минулого місяця весь топ-10 відеокарт дещо втратив через вбудовані GPU та «вторгнення» нових моделей. Найбільший приріст отримала GeForce RTX 5070 (0,68%, +0,32%), також в рейтингу з’явилася RTX 5060 Ti (0,2%, +0,2%). А ось нових AMD Radeon 9070 все ще немає.
В рейтингу процесорів зберігається тенденція повільного зростання частки AMD. Чипи Intel встановлені у 60,44% систем гравців (-0,81%), «червона команда» наближається до 40% (39,48%, +0,8%).
Українська мова в Steam додала +0,04% (0,73%). Англійська зросла до (38,24%, +2,85%), приблизно стільки ж втратила китайська (24,12%, -2,92%), відчутно втратила й російська (9,03%, -0,66%).
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