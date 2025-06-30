Windows 12 зачекає — Microsoft оголосила Windows 11 25H2

Чутки про Windows 12 ходили ще з 2023 року, але доведеться зачекати. Microsoft офіційно повідомила про старт Windows 11 25H2 для Windows Insider.

«Наскільки легко перейти на Windows 11 25H2? Так само просто, як швидкий перезапуск, якщо ви користуєтеся версією 24H2! Сьогодні Windows 11 25H2 стала доступною для спільноти Windows Insider, перед впровадженням ширшої доступності, запланованого на другу половину 2025 року. Приготуйтеся до скидання 36-місячного життєвого циклу підтримки для версій Enterprise та Education, а також 24-місячного — для версій Pro, Pro Education та Pro for Workstation!», — пише Джейсон Лезнек у блозі Microsoft.

Сайт Tom’s Hardware зауважує, що Windows 11 версії 25H2 не стане значним технічним оновленням, оскільки використовує ту саму платформу випусків та стек обслуговування, що й версія 24H2. Це означає, що оновлення з 24H2 до 25H2 буде швидким та простим і не повинно тривати довше, ніж звичайне накопичувальне оновлення. Зміни, впроваджені новою версією Windows, досить швидко з’являтимуться в користувачів:

«Нові функції, які ми розробляємо для Windows 11 25H2, є частиною гілки версії 24H2. Коли новий код завершено, ми включаємо його до щомісячних LCU для Windows 11 24H2 у стані «Вимкнено». Уявіть собі це як поступове впровадження коду нової функції на пристроях під керуванням версії 24H2 — ще одна причина бути в курсі щомісячних оновлень Windows!».

Отримане оновлення залишатиметься вимкненим на пристрої, доки не отримає код eKB на увімкнення. Тоді нові функції з’являться після перезавантаження, «і ви офіційно користуєтеся Windows 11 версії 25H2». Скидання терміну підтримки означає, що для якомога довшої підтримки потрібно перейти на 25H2, коли вона вийде. Вочевидь, це станеться цього року, але про конкретны терміни та якісь нові функції Microsoft не повідомляла.