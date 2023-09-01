Новини Пристрої 01.09.2023 о 16:52

Microsoft запатентувала рюкзак: з автономним штучним інтелектом та купою сенсорів

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Юрій Орос

Автор новин

Управління з патентів і товарних знаків США (USPTO) задовольнило заявку Microsoft щодо розумного рюкзака з чималою кількістю сенсорів та з застосуванням алгоритмів штучного інтелекту.

Microsoft запатентувала рюкзак: з автономним штучним інтелектом та купою сенсорівДатчики в більшості знаходяться на лямках, передає Tom’s Hardware. Серед них є камери, мікрофони, сенсор GPS та компас. Також відомо, що патент належить до категорії «носимих пристроїв зі штучним інтелектом».

На думку Microsoft, рюкзаку не зайвими будуть світлодіоди та динаміки, а також тактильна система керування. Для носимого пристрою корисною є можливість обробки даних в реальному часі, тож тут є модулі для забезпечення розпізнавання зображень, тексту, мовлення, обличчя тощо. Не обійдеться без вбудованої пам’яті, бездротового підключення та вбудованого акумулятора.

Передбачається, що всі вищезазначені датчики й засоби обробки знаходяться в рюкзаку, тому користувачі отримають вигоду від покращеної ідентифікації об’єктів і ШІ-аналізу, взаємодії з пристроями поблизу та зможуть отримати контекстну інформацію. Блок-схема показує, як рюкзак і його канал даних співпрацюють із комп’ютерами та хмарними серверами.

 

Microsoft запатентувала рюкзак: з автономним штучним інтелектом та купою сенсорів

Інша ілюстрація демонструє лижника з рюкзаком, якому голосовий помічник допомагає прокладати маршрут на гірськолижному курорті. Також, в теорії можна перевіряти ціни в супермаркеті та планувати вечірні активності.

Microsoft запатентувала рюкзак: з автономним штучним інтелектом та купою сенсорівВарто зазначити, що наявність патенту зовсім не означає близькість виходу пристрою, в ньому описаного. Великі технологічні компанії щорічно реєструють тисячі патенти, а до ринку в кращому випадку виходять лише кілька з них. Цей патент Microsoft здебільшого розмірковує про корисність цифрових помічників поза домом, і даний рюкзак демонструє напрямок думки.

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