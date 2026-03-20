У соцмережах з'являються відео роботи Gaming Copilot від Microsoft: більше питань, ніж відповідей

Photo: Bleeping Computer

У соцмережах викладають відеозаписи роботи ШІ-помічника Gaming Copilot від Microsoft, які демонструють, як цей агент може допомагати гравцям у іграх. На перший погляд. як стверджують користувачі, враження так собі.





Подібно до інших великих мовних моделей, як-от ChatGPT та Claude, Copilot розроблений для відповідей на запити у привітній манері, хоча його тон межує з підлесливістю. Це є поширеною скаргою щодо великих мовних моделей для широкого загалу, оскільки ці інструменти критикують за підкріплення упередженості підтвердження та надмірну лестивість.

Демонстрація Gaming Copilot, схоже, слідує цій тенденції генеративного ШІ, який прагне догодити, а коментарі під публікацією свідчать про те, що люди вважають велику мовну модель дратівливою, коли вона відповідає на запити лестощами замість того, щоб одразу переходити до суті.

“Ось як це звучить, коли просиш ШІ про допомогу у Forza Horizon 5, Diablo 4 і Sea of Thieves”, — йдеться у записі у Х, який демонструє відео з “можливостями” Gaming Copilot.

Користувачі у коментарях скаржаться та додають:





“Єдиний спосіб, за якого це спрацює, — якщо під час його використання буде вимкнено розблокування досягнень”.

Попри надмірно улесливі відповіді та баги, Copilot демонструє певний потенціал у тому, щоб допомагати гравцям заглиблюватися в деталі ігор — наприклад, у налаштуванні автомобіля у Forza Horizon 5 або в запиті порад щодо просування у Diablo 4. Залишається побачити, наскільки ефективними будуть ці поради і звідки надходитиме інформація.

Але, реальна статистика раннього тестування Gaming Copilot розкриває несподівану картину того, як гравці насправді використовують інструмент: 30% взаємодій — це запити щодо допомоги в іграх, 25% — перегляд каталогу та пошук нових ігор у Game Pass, а цілих 19% — просто невимушені розмови з ШІ заради розваги. Іншими словами, майже кожен п’ятий користувач просто “базікає” з Copilot без жодної практичної мети — цифра, яка здивувала навіть саму команду Microsoft.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Варто зазначити, що Gaming Copilot вперше з’явився як концепція ще у березні 2025 року, бета-тестування на мобільних пристроях розпочалося у травні 2025-го, а розширення на Game Bar для Windows PC відбулося у серпні того ж року. Першою грою, у яку було інтегровано Copilot ще у 2024 році, став Minecraft. Тобто від першого експерименту до анонсу повноцінного виходу на консолях минуло трохи більше двох років — досить швидко за мерками Microsoft.

Microsoft оголосила під час свого виступу на GDC, що Copilot з’явиться на консолях Xbox Series X|S пізніше цього року. Наразі він доступний у бета-версії для додатків Xbox на PC і мобільних пристроях, а також на пристроях ROG Xbox Ally.

“Microsoft продовжуватиме впроваджувати його в більше сервісів, у яких грають гравці”, — заявила Менеджер з продукту групи ігрового ШІ-партнера Xbox Соналі Ядав.

Окрім ігрової допомоги, Microsoft також працює над наступним поколінням “Highlight Reels” у рамках своїх ШІ-функцій — вони будуть автоматично записуватися без необхідності виходити з гри та відкривати окрему програму для редагування. Ця функція наразі доступна для учасників Xbox Insiders на ROG Xbox Ally та для обмеженої кількості ігор.

На GDC для розробників ігор також було розкрито деталі щодо консолі наступного покоління від Microsoft під кодовою назвою Project Helix. Дати виходу поки що немає, однак генеральний директор AMD припустив, що цей гібрид ПК і консолі може вийти вже у 2027 році, тоді як деякі аналітики прогнозують запуск нового ігрового обладнання у 2028 році.

Окремою гострою темою залишається питання авторських прав. Gaming Copilot черпає відповіді з інтернету — з відеогайдів, статей та розбірок, які створюють автори контенту, що живуть з реклами. Microsoft визнає проблему і заявляє, що “досліджує” можливості ліцензування такого контенту, проте жодних конкретних сум чи механізмів виплат поки що не оголошено. Критики зазначають, що красиві слова про “підтримку творців” нічого не варті без реальних договорів і грошей.

Джерело: GameSpot