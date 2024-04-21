Gigabyte представила міні-ПК Metal Gear Plus ITX з процесорами AMD Ryzen 8000G — легка заміна всіх компонентів

Останніми роками ринок міні-ПК зростає завдяки більш енергоефективним архітектурам процесорів. Зараз легко знайти 8-ядерний чип з потужною вбудованою графікою, передусім виробництва AMD. Компанія нещодавно представила процесори Hawk Point на основі архітектур Zen4 та RDNA3 для настільних платформ. Серія Ryzen 8000G працює з будь-якою материнською платою AM5 з відповідною версією BIOS.

Використовуючи нові процесори, Gigabyte створила міні-ПК Metal Gear Plus ITX в алюмінієвому шасі для материнської плати Mini-ITX. В комп’ютері використовується плата AORUS B650I ITX, яка підтримує повнорозмірну пам’ять DDR5, з низькопрофільним вентилятором процесора. Корпус має розміри 200×210×58 мм та об’єм 3 літри.

Уся начинка Metal Gear Plus ITX є змінною, як у звичайному ПК самостійного збирання. Можна замінити процесор, пам’ять, кулер, навіть саму материнську плату.

Цікавою особливістю систем Gigabyte ITX є те, що вони постачаються з перетворювачами живлення змінного струму в постійний, тобто джерело живлення зовнішнє, а шасі не містить внутрішнього блоку живлення. Порівняно з деякими міні-ПК, які можна живити від роз’ємів USB Type-C, це може бути недоліком, оскільки комп’ютер не працюватиме зі стандартними джерелами живлення. Однак більшість наявних на ринку міні-ПК не підтримують процесори з 65 Вт TDP, через це ПК Gigabyte потрібно більш потужне рішення, ніж звичайні зовнішні блоки живлення GaN.

Існує три основних варіанти комплектації Gigabyte Metal Gear Plus ITX Gigabyte. Усі системи оснащені тією самою платою AORUS B650I ITX з підтримкою Wi-Fi 6. Вони оснащені 16 ГБ пам’яті XPG D300, 512 або 1 ТБ накопичувачами NVMe M.2 та використовують блок живлення DC-ATX 180 Вт.

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На відміну від деяких компактних комп’ютерів, Metal Gear Plus не матиме проблем з оновленням BIOS для підтримки нового обладнання. Стандартна плата Mini-ITX отримуватиме ті самі оновлення, що й будь-яка інша плата AMD 600. Отже, коли відповідний BIOS стане доступним, ПК без проблем підтримуватиме процесори AMD Ryzen 9000.

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Система також має бути сумісною зі стандартними процесорами Raphael, які мають інтегровану графіку RDNA2, хоча продуктивність GPU, зрозуміло, буде нижчою. Тут єдиним питанням буде потужність системи охолодження — потрібно буде дотримуватися TDP 65 Вт.

Джерело: VideoCardz