Міноборони оцінило темпи і відмовилося збільшити сроки оновлення даних

Міністерство оборони відмовилося підтримати збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних.

Крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.

Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня.

Рішення прийнято після «урахування проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки».

При цьому раніше повідомлялося, що міністерство оборони підтримує законопроєкт про збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

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Автор цього законопроєкту Володимир Ар’єв обгрунтовував його необхідність тим, що система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані.

За його словами, громадяни «просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів» – відповідно, нардепи вирішили зареєструвати законопроєкт про збільшення терміну до 150 днів.

Проте в правлячій фракції називають таку ініціативу політичним піаром і вважають, що всі інструменти для оновлення даних протягом 60 днів і так є.