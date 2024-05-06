Міноборони створило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військових

Міністерство оборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Про це Міноборони повідомило в соціальній мережі Facebook.

«В Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором», — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці також можуть отримати інформацію щодо:

порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;

одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;

інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

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