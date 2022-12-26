Мінцифри повідомило про передачу 5 000 планшетів iPad для українських школярів

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало нову масштабну ініціативу, завдяки якій 12 шкіл отримають 5000 планшетів Apple iPad.

Ця ініціатива насамперед спрямована на підтримку учнів, школи яких були зруйновані через російську агресію. Судячи з тексту офіційної заяви, ці iPad допоможуть відновити освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання.

“Сотні шкіл пошкоджені або зруйновані через обстріли росіян. Діти не можуть навчатися у звичайному форматі. Планшети допоможуть школярам здобувати нові знання. А також — підвищувати їхню цифрову грамотність” із заяви Мінцифри

Техніку вже почали передавати школам — у пʼятницю (23.12) 451 школяр у Бучанському районі Київської області вже отримав пристрої з комплектом навчальних програм.

Також зазначається, що українські вчителі пройшли навчання від сертифікованих тренерів Apple, яке допоможе інтегрувати нове обладнання в навчальний процес.

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На жаль, деталей щодо цього проєкту обмаль — не вказуються ні точні моделі, ні те, яким саме чином була отримана техніка — як благодійна допомога чи закупівлю оплатили з державного бюджету. Другий варіант менш ймовірний, але офіційного підтвердження наразі немає. В Мінцифри лише зазначають, що реалізації цієї ініціативи посприяти партнери — офіційний дистриб’ютор ASBIS, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерство освіти і науки України та НГО «7Fields».

Можна пригадати, що минулого року в межах ініціативи «Ноутбук кожному вчителю» Мінцифри та МОН закупили 61 628 комп’ютерів для українських вчителів — тоді повідомлялося, що відомствам вдалося заощадити понад 100 млн грн. Окрім того, Google в межах однієї зі своїх благодійних ініціатив передав українським вчителям 50 тис. хромбуків.