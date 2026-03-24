Інсайдери вcе розповіли: 6 новинок Apple, які з'являться зовсім скоро

Apple вже випустила багато нових продуктів цього року, але за чутками, ще шість пристроїв можуть з’явитися найближчими тижнями та місяцями. Мова йде про вже існуючі розробки, а не прототипи, тож є всі шанси їх дочекатися.





HomePod mini 2 та HomePod 3

Продукт Apple, який довго відкладали — “HomePad” або “HomePod Touch”, нібито не вийде до вересня. Проте чутки свідчать, що інші пристрої HomePod можуть з’явитися раніше.

Марк Гурман у своєму інформаційному бюлетені на вихідних повідомив, що запаси HomePod mini та HomePod у Apple Store низькі. Він зазначає, що це може вказувати на майбутнє оновлення апаратного забезпечення.

HomePod mini 2, кажуть, готовий вже деякий час, але його випуск затримувався через проблеми з Siri. Однак ходять чутки, що iOS 26.5 може принести деякі ШІ‑оновлення для Siri, що дозволить Apple нарешті відправити продукт у продаж.

Чутки про новий HomePod повнорозмірного формату мінімальні, але логічно, щоб Apple оновила його з ШІ одночасно з HomePod mini. Інакше дорожча, більша модель одразу виглядала б застарілою порівняно з актуальною версією.





Новий Apple TV 4K

Поряд із ознаками нових HomePod, Гурман повідомляє, що запаси Apple TV 4K також низькі. Довго очікується новий Apple TV 4K із чіпом A17 Pro або A18 для підтримки Apple Intelligence. Подібно до HomePod, якщо частина оновлень Siri з’явиться в циклі iOS 26.5, тоді час для оновлення Apple TV 4K також може бути правильним.

Окрім нового чіпа серії A, очікується, що Apple TV 4K отримає бездротовий чіп N1. Вбудована камера теж можлива, але не гарантована.

M5 Mac Studio та Mac mini

Apple щойно випустила нові моделі MacBook Air та MacBook Pro із чіпами M5. Проте за чутками, незабаром вийдуть ще два M5 Mac: новий Mac Studio та Mac mini.

Очікується, що наступний Mac Studio пропонуватиме версії з чіпами M5 Max та M5 Ultra — перший “Ultra”-чіп з часів M3 Ultra. Mac mini, своєю чергою, матиме чіпи M5 та M5 Pro. Про оновлення дизайну для цих продуктів поки не повідомляли.

Поточні моделі Mac Studio вже обмежені у постачанні, що може свідчити про майбутнє оновлення. Однак через глобальний дефіцит пам’яті та накопичувачів можливо, що Apple відкладе випуск нових Mac.

Базовий iPad з чіпом A18

Щойно вийшов новий M4 iPad Air, і давно ходять чутки, що базовий iPad також незабаром оновлять. Поточний вхідний iPad оснащений чіпом A16, а нова модель отримає оновлений A18. Чіп A18 важливий тим, що він вперше принесе підтримку Apple Intelligence на базовий iPad. Напередодні “ШI‑нововведень”, які Apple анонсує на WWDC цього року, саме час для нового базового iPad.

Що у підсумку?

Незалежно від того, чи вийдуть ці шість продуктів найближчим часом, перша половина року для Apple була насиченою. І восени темп не зменшиться — очікуються iPhone 18 Pro, нові AirPods Pro, Apple Watch Ultra 4 та інші продукти.

За даними останніх витоків, окрім базових оновлень лінійки, у планах Apple на 2026 рік може бути запуск першого складаного iPhone і серйозне оновлення Siri на базі штучного інтелекту. Це передбачає значне розширення мовної підтримки та покращені можливості персоналізації голосового асистента, які зараз відсутні навіть у останніх бета‑версіях iOS 26.5.

Джерело: 9to5mac.com