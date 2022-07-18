Мінюст України почав бета-тестування послуги реєстрації ТОВ для фізичних осіб

Вже більше року українським підприємцям доступна послуга автоматичної реєстрації ФОП, а тепер Мінюст запускає автоматизацію реєстрації ТОВ для фізичних осіб. Скористатися послугою зможуть громадяни України від 18 років, які мають податковий номер та УНЗР.

«Ми віримо в Україну, як країну підприємців, та робимо все, щоб максимально спростити комунікацію бізнесу з державою. Всі державні послуги мають бути простими, швидкими та людяними. Саме тому нами разом із ДП «Національні інформаційні системи» та Міністерством цифрової трансформації розроблено процедуру реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю у автоматичному режимі без участі держреєстратора. Тобто, людина авторизується та подає заявку про відкриття ТОВ через портал Дія. Після цього ця заявка в автоматичному режимі передається для проведення держреєстрації ТОВ. Тобто, уся перевірка даних проходитиме у реєстрах без участі людей», – зазначає заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

Механізм автоматизованої реєстрації ТОВ спрямований на зменшення адміністративного навантаження, що, у свою чергу, надасть низку позитивних переваг, а саме:

зменшиться час на отримання такої послуги, оскільки не буде потреби зайвий раз звертатися до державних органів;

буде усунено суб’єктивний фактор під час державної реєстрації і, як наслідок, зменшиться кількість необґрунтованих відмов у державній реєстрації;

скоротиться тривалість реєстраційної процедури;

буде усунено корупційні складові, які можуть виникати при зверненні до державних органів для надання такої послуги у звичайному режимі;

зменшаться черги та кількість осіб, які фізично відвідують суб’єктів надання адмінпослуг.

«Автоматизація процедури відкриття ТОВ – це ще один крок, аби Україна стала країною підприємців. Допомагаючи розвиватись бізнесу, ми розвиваємо Україну», – додав заступник Міністр юстиції.

Наразі розпочато бета-тестування цієї послуги, взяти участь у бета-тестуванні можна за наступним посиланням: https://t.me/betatestTOV