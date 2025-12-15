MNP-абоненти lifecell зможуть "заморозити" вартість тарифу на 2 роки

lifecell

lifecell запустив акцію “сТОП-ціна на 2 роки” для MNP-абонентів — тих, що перейшли від інших операторів за допомогою послуги перенесення номера.

Умови акції та тарифи

В період з 15 грудня 2025 року до 15 лютого 2026 року MNP-абоненти зможуть обрати один із доступних тарифів lifecell — “Максі” або “Мега” — і зафіксувати незмінну вартість 4-тижневого пакета на два роки (до 15 лютого 2028 року). Обидва пропонують безлімітний інтернет і доступні за зниженою ціною.

Тариф “Максі” — 190 грн / 4 тижні

Безлімітний інтернет (з яких 10 ГБ можна використовувати в ЄС) у межах акції “Мега безліміт” за умови своєчасної оплати;

750 хв + 750 хв на всі номери по Україні (крім lifecell) — за умови своєчасної оплати;

Безлімітні дзвінки на lifecell;

Безліміт на популярні застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

У стандартній (неакційній) вартості тариф “Максі” коштує 300 грн.

Тариф “Мега” — 350 грн / 4 тижні

Безлімітний інтернет (з яких 17 ГБ можна використовувати в ЄС), який не залежить від своєчасності оплати відповідно до умов акції “Мега безліміт”;

1000 хв + 1000 хв на всі номери по Україні (крім lifecell) – за умови своєчасної оплати;

Безлімітні дзвінки на lifecell;

Безліміт на популярні застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші);

Перегляд у lifecell TV включено.

У стандартній вартості тариф “Мега” пропонується за ціною 500 грн.

Послуга перенесення номера

Послуга MNP дозволяє перейти від одного оператора мобільного зв’язку до іншого, зберігаючи свій чинний номер повністю — включно з кодом оператора та усіма цифрами. Під час дзвінка на перенесений номер звучить короткий акустичний сигнал, який повідомляє, що “номер було перенесено”.

Слід зазначити, що lifecell все ще лишається лідером за кількістю абонентів, які переходять до його мережі за процедурою MNP. Загалом за час дії послуги до оператора приєдналося майже 845 000 тисяч абонентів (70% від загальної кількості українців, які перенесли свої номери).

Перенести номер до lifecell можна протягом одного робочого дня, якщо подати заявку до 10:30 (за винятком п’ятниці та вихідних).