НКЕК вносить зміни до MNP: забороняє обмеження та запроваджує звуковий сигнал замість голосового попередження

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) пропонує внести деякі зміни до Порядку надання послуги Mobile Number Portability (MNP).

Нагадаємо, MNP – це послуга перенесення мобільного номера з повним його збереженням при переході до іншого мобільного оператора. Вона дозволяє змінити оператора зв’язку, перейти на обслуговування до компанії, що пропонує вигідніші тарифи чи краще покриття, зберігаючи при цьому свій поточний мобільний номер. Як заявляють у НКЕК, з моменту запуску послуги MNP 1 травня 2019 року нею скористувались абоненти для перенесення приблизно 4,5 тис. номерів.

Щоб зробити послугу зручнішою та покращити її доступність, НКЕК схвалила наступні зміни до Порядку надання послуг перенесення номерів:

заборона накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними послуги перенесення номеру, у тому числі шляхом надання будь-яких додаткових послуг, які змінюють, ускладнюють чи унеможливлюють отримання послуги для абонента;

скорочення повідомлення про дзвінок на перенесений номер шляхом надання лише звукового сигналу (зумеру) – без голосового повідомлення про те, що абонент телефонує на номер, перенесений до мережі іншого оператора;

надання НКЕК права приймати оперативні рішення щодо призупинення надання послуги MNP у разі кібератак, аварій.

Ознайомитися з проєктом постанови НКЕК «Про затвердження Порядку надання послуг перенесення номерів» можна за наступною адресою. Нацкомісія прийматиме зауваження та пропозиції до документа у термін до 18 березня 2024 року.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!