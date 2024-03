Модель штучного інтелекту Claude 3 вперше перевершила GPT-4 на Chatbot Arena

Велика мовна модель (LLM) Claude 3 Opus від Anthropic вперше перевершила GPT-4 від OpenAI на Chatbot Arena.

The king is dead

RIP GPT-4

Claude opus #1 ELo

Haiku beats GPT-4 0613 & Mistral large

That’s insane for how cheap & fast it is https://t.co/XWmvTE6h75 pic.twitter.com/fAwzJScLTH

— Nick Dobos (@NickADobos) March 26, 2024