Нова опція в Android дозволить примусово переводити всі застосунки в темний режим – поки що в бетаверсії

Виявилося, що у бета-версії Android 14, яка була випущена ще в січні, є приховане налаштування, яке дозволяє «робити всі застосунки темними».

Це означає, що користувачі мають можливість примусово переводити всі застосунки в темний режим, навіть ті, які його не підтримують. Ця нова опція може бути корисною для тих користувачів, які віддають перевагу використанню темного режиму. Зазвичай він створює менше навантаження на очі, ніж звичайний світлий режим.

Ця нова опція міститься в меню «Налаштування» -> «Система» -> «Параметри розробника». Google використовує для неї наступний опис:

«Застосовується до застосунків без власної темної теми. Деякі застосунки можуть мати проблеми з відображенням, як-от інвертовані кольори».

Це схоже на існуючу опцію розробника, яка також застосовує темну тему до всіх застосунків, але розробники можуть відмовитися від неї. Так само є можливість інвертувати кольори в налаштуваннях доступності, але це часто призводить до дивних результатів.

Схоже, що нове налаштування призначене для користувачів, а не для розробників, і воно забезпечує кращі результати, хоча все ще не ідеальні.

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Ця функція недоступна в останній бета-версії Android 15, але, ймовірно, вона з’явиться в майбутньому релізі. Можливо, про неї буде оголошено під час проведення Google I/O 2024, запланованого на 14 травня.

Джерело: mashable

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