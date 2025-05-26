Morrowind на стероїдах: з’явились 20 хвилин геймплею моду Skywind — у ремастера Oblivion серйозний конкурент

Skywind

Команда розробників Skywind показала свіжий 20-хвилинний геймплей фанатського моду, який переносить світ Morrowind на рушій Skyrim.

Демонстрація зосереджена на переробленому квесті «Врятувати Джонсіса Даломакса». Відео показує, як далеко просунулася робота над проєктом за останні два роки. Крім геймплейного відео розробники відзвітували про прогрес по різних напрямах.

Але спершу зазначимо, що Skywind — це повна фанатська конверсія TES 3: Morrowind (2002) на рушії TES 5: Skyrim. Безплатний проєкт розвивається вже багато років, і хоча точної дати релізу ще немає, команда не зупиняється. Попереднє відео з геймплеєм з’явилося ще у 2022-му, а це новий повноцінний ролик.

Цього разу гравцям показали:

Повністю перероблений оригінальний квест з Morrowind.

Нову систему заклинань, включно з магією містицизму (заклять Mark і Recall).

Оновлену погоду та візуальні ефекти.

Підводні бої.

Нову механіку стрибків.

Інтерфейс, що поєднує елементи Morrowind та Skyrim.

Книжковий арт та пастки в підземеллях.

Відео завершилось оновленням статусу проєкту і списком, що саме встигли зробити розробники за останні кілька років. Ось, що відомо:

2D Арт: основні графічні елементи готові, зараз додають додаткові деталі.

Написання: головний текст завершено, працюють над атмосферними доповненнями.

Кодування: механіка створення заклять і UI майже готові; завершується розробка інтерфейсу створення персонажа.

3D Арт: майже всі основні істоти змодельовані, залишилося доопрацювати три комплекти тайлів.

Анімація: активно працюють над рухами істот.

Імплементація активів: триває поступове впровадження разом із 3D-завданнями.

Дизайн інтер’єрів: 60% завершено, очікує на фінальне доопрацювання.

Дизайн екстер’єрів: залишилося опрацювати Червону Гору, Пустки та Затоку Зафірбел.

Навмеш: стабільний прогрес.

Візуальні ефекти: удосконалюють погодні ефекти, 75% заклинань уже реалізовані.

Звукові ефекти: робота над звуками світу та істотами в процесі; шуми броні готові.

Контроль якості: тестування триває.

Реалізація квестів: поступове впровадження.

Озвучення: залишилося заповнити кілька ключових ролей, зокрема Дагота Ура, Вівека та Ягрума.

Майстеринг озвучення: рекордний темп роботи, удосконалюють процеси та документацію.

Обробка аудіофайлів: стабільний прогрес у маркуванні голосових записів.

Музика: скоро відкриють нові заявки, шукають композиторів для бойових тем.

Команда Skywind також запрошує волонтерів. Особливо фахівців з 3D-моделювання одягу, звуку, роботи з Creation Kit. А також потрібні «руки» для обрізки файлів, локалізації та навігаційних карт. Разом з тим Skywind має отримати повноцінну озвучку, бо Morrowind була обмежена лише окремими репліками. Гравці зможуть почути, як NPC вимовляють назви на кшталт «Ашурнібібі» чи «Аддадшашанамму».

Skywind поки не має дати релізу. Цікаво, що моддери не відпускають Morrowind, бо нещодавно найстаріший фанатський мод отримав найбільше оновлення за 22 роки. А паралельно у 2025 році все ще заплановано реліз Skyblivion — іншого масштабну моду, який переносить Oblivion на рушій Skyrim. І схоже моддерів не зупинило те, що Тодд Говард першим випустив вкрай успішний ремастер. Робимо ставки, чи захоче троль з Bethesda випустити ще один ремастер на олдову класику за «два дні» до релізу Skywind?

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: PC Gamer / DSOGaming