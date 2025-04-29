Новини Ігри 29.04.2025 о 16:17 comment views icon

Найстаріший фанатський мод Morrowind отримає найбільше оновлення за 22 роки

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Найстаріший фанатський мод Morrowind отримає найбільше оновлення за 22 роки
TamrielRebuiltTeam

Фанатський мод для Morrowind — Tamriel Rebuilt — отримає своє найбільше оновлення. А його постійно розробляють вже 22 роки.

Доповнення, яке вийде 1 травня, додасть понад 270 квестів і більше ніж 140 підземель, а головним елементом стане місто Нарсіс — друге за величиною в провінції. Очікується, що доповнення Grasping Fortune стане найбільшим за весь час існування проєкту. Воно зосередиться на Нарсісі — столиці Хлаалу. Це місто давно було важливою ціллю для команди, але технічні обмеження і складність реалізації відкладали його реліз.

«Нарсіс довгий час був свого роду святим Граалем для Tamriel Rebuilt, відтоді, як Прометей, талановитий ранній дизайнер рівнів, вперше розробив його монументальну ітерацію в 2004 році. Місто, обтяжене технічними та концептуальними проблемами, перероблялося тричі протягом двох десятиліть, але тепер нарешті на шляху до релізу», — розповідає моддер Sultan of Rum

Розробники вважають Нарсіс «претендентом на звання найбільшого повністю реалізованого, власноруч створеного міста в грі Elder Scrolls за всю історію». Тим, хто зацікавиться його історією, то записи опублікували в щоденнику розробки Grasping Fortune. У ньому детально пояснили, як змінювалося місто і чому його вважають таким важливим.

Додамо, що мод Tamriel Rebuilt з 2002 року поступово розширює ігрову карту The Elder Scrolls 3: Morrowind. Модери відтворюють всю провінцію з урахуванням лору, міст, фракцій та географії. За словами команди TamrielRebuiltTeam, модифікований світ гри вже перевищує за розміром саму Oblivion, яка нещодавно ще й отримала ремастер. Цікаво, чи коли-небудь вирішить Bethesda випустити ремастер і по Morrowind?

Ремастер Oblivion зібрав понад 4 млн гравців і лише на Steam — понад 200 тисяч

Джерело: Games Radar

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