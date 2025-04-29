Найстаріший фанатський мод Morrowind отримає найбільше оновлення за 22 роки

TamrielRebuiltTeam

Фанатський мод для Morrowind — Tamriel Rebuilt — отримає своє найбільше оновлення. А його постійно розробляють вже 22 роки.

Доповнення, яке вийде 1 травня, додасть понад 270 квестів і більше ніж 140 підземель, а головним елементом стане місто Нарсіс — друге за величиною в провінції. Очікується, що доповнення Grasping Fortune стане найбільшим за весь час існування проєкту. Воно зосередиться на Нарсісі — столиці Хлаалу. Це місто давно було важливою ціллю для команди, але технічні обмеження і складність реалізації відкладали його реліз.

«Нарсіс довгий час був свого роду святим Граалем для Tamriel Rebuilt, відтоді, як Прометей, талановитий ранній дизайнер рівнів, вперше розробив його монументальну ітерацію в 2004 році. Місто, обтяжене технічними та концептуальними проблемами, перероблялося тричі протягом двох десятиліть, але тепер нарешті на шляху до релізу», — розповідає моддер Sultan of Rum

Розробники вважають Нарсіс «претендентом на звання найбільшого повністю реалізованого, власноруч створеного міста в грі Elder Scrolls за всю історію». Тим, хто зацікавиться його історією, то записи опублікували в щоденнику розробки Grasping Fortune. У ньому детально пояснили, як змінювалося місто і чому його вважають таким важливим.

Додамо, що мод Tamriel Rebuilt з 2002 року поступово розширює ігрову карту The Elder Scrolls 3: Morrowind. Модери відтворюють всю провінцію з урахуванням лору, міст, фракцій та географії. За словами команди TamrielRebuiltTeam, модифікований світ гри вже перевищує за розміром саму Oblivion, яка нещодавно ще й отримала ремастер. Цікаво, чи коли-небудь вирішить Bethesda випустити ремастер і по Morrowind?

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Games Radar