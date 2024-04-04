monobank 2.0: найбільший необанк України отримав новий дизайн — вперше за 6 років

Новий інтерфейс тестували з листопада 2023 року.

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про запуск нового дизайну для банківського застосунку у своєму Telegram-каналі:

«На старті в нас була лише одна картка, тому дизайн задумувався саме під неї. А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах. Бо хочемо робити нові продукти. І, бо не звикли стояти на місці».

Головний екран так само відображатиме картку, інформацію про стан рахунку, останні транзакції — але у новому дизайні. Більшість дій спростили, додавши опцію свайпу і трохи 3D-анімації — таким чином, наприклад, можна перемикатися між картками (а не відкривати окреме меню, як у попередній версії) або відкрити виписку карток (відтепер вона для усіх карток спільна).

Аби скористатися оновленим застосунком клієнти мають натиснути відповідну кнопку в розділі «Ще» — там же можна буде повернутися до старого дизайну. Водночас усі подальші запуски будуть відтворені лише у новому стилі.

Раніше у коментарі Forbes Гороховський розповів, що monobank на цей раз відмовився від дизайну на аутсорсі — його робила внутрішня команда протягом чотирьох місяців.