monobank 2.0: найбільший необанк України отримав новий дизайн — вперше за 6 років

Новий інтерфейс тестували з листопада 2023 року.
Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про запуск нового дизайну для банківського застосунку у своєму Telegram-каналі:
«На старті в нас була лише одна картка, тому дизайн задумувався саме під неї. А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах. Бо хочемо робити нові продукти. І, бо не звикли стояти на місці».
Головний екран так само відображатиме картку, інформацію про стан рахунку, останні транзакції — але у новому дизайні. Більшість дій спростили, додавши опцію свайпу і трохи 3D-анімації — таким чином, наприклад, можна перемикатися між картками (а не відкривати окреме меню, як у попередній версії) або відкрити виписку карток (відтепер вона для усіх карток спільна).
Аби скористатися оновленим застосунком клієнти мають натиснути відповідну кнопку в розділі «Ще» — там же можна буде повернутися до старого дизайну. Водночас усі подальші запуски будуть відтворені лише у новому стилі.
Раніше у коментарі Forbes Гороховський розповів, що monobank на цей раз відмовився від дизайну на аутсорсі — його робила внутрішня команда протягом чотирьох місяців.
- monobank — картковий продукт Fintech Band і «Універсал-Банку». Першу заснували в січні 2017 року колишні топменеджери «ПриватБанку» Олег Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Проєкт використовує для роботи банківську ліцензію Universal Bank, що входить до групи ТАС та належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку.
- У січні monobank відзвітував про 8 млн користувачів — щоб досягти такого результату, проєкту знадобилося трохи більше ніж 6 років (запуск застосунку відбувся 22 листопада 2017 року). З квітня 2021 року monobank щомісяця додавав приблизно 100 тис. нових клієнтів і цей темп тримався до початку великої війни (зараз щомісяця monobank обирають трохи більше як 80 тис. нових клієнтів).
- Ще влітку mоnоbank обійшов «Ощадбанк» за кількістю випущених карток — за кількістю активних карток він поступається лише лідеру «ПриватБанку» (близько 26,5 млн карток).