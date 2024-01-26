monobank має вже понад 8 млн клієнтів — як зростав проєкт колишніх топменеджерів Приватбанку

monobank перетнув позначку 8 млн клієнтів — чергову важливу віху у розвитку проєкту відзначив коротким повідомленням співзасновник та фактичний CEO компанії-розробника Fintech Band Олег Гороховський.

Позначку в 7 млн клієнтів monobank переступив на початку 2023-го, тож ще один рік і ще один мільйон клієнтів в активі чи не найпопулярнішого платіжного сервісу і за сумісництвом однієї з найбільших IT-компаній в Україні.

Вже аж 8 мільйонів клієнтів! На честь цього бажаємо і вам, і собі продовжувати розвиток попри все, що ускладнює нам життя. Коли переможемо і закінчиться війна, відсвяткуємо усі досягнення одним мегасвятом. Олег Гороховський,

український бізнесмен та співзасновник Fintech Band (monobank)

Ще влітку mоnоbank обійшов «Ощадбанк» за кількістю випущених карток — за кількістю активних карток він поступається лише лідеру «ПриватБанку» (близько 26,5 млн карток).

Як зростав monobank

Щоб досягти такого результату, проєкту знадобилося трохи більше ніж 6 років (запуск застосунку відбувся 22 листопада 2017 року).

З квітня 2021 року monobank щомісяця додавав приблизно 100 тис. нових клієнтів і цей темп тримався до початку великої війни. Зараз щомісяця monobank обирають трохи більше як 80 тис. нових клієнтів. Рекорд — 33 774 нових клієнти за день тримається з вересня 2021 року, коли проводився незвичайний марафон День друзів з розіграшем призів. А рекорд швидкості приєднання нового клієнта відносно свіжий — у липні 2023-го рекордсмен зареєструвався всього 99 секунд, використовуючи застосунок «Дія», який цього тижня відзначився власним рекордом у 20+ млн активних користувачів.

З листопада monobank тестує в беті новий дизайн — коли відбудеться загальнодоступний реліз оновленого інтерфейсу, поки невідомо.