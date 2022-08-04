monobank наступного тижня отримає повністю оновлений розділ зі статистикою та аналітикою витрат. Виглядатиме ось так

monobank незабаром отримає помітне візуальне оновлення — розробники повністю переробили модуль управління особистими фінансами PFM (personal finance management). Апдейт анонсував співзасновник популярного платіжного застосунку Олег Гороховський та показав, як виглядатиме відповідний розділ після оновлення, яке вийде вже наступного тижня (точна дата не повідомляється).

Мова йде про розділ з детальною статистикою, яка допомагає клієнтам аналізувати та контролювати свої витрати та доходи за категоріями. Нещодавно на додачу до окремих категорій витрат у виписці monobank впровадив підтримку тегів для більш прозорого обліку та зручного групування. Наразі сторінка персональної статистики та аналітики виглядає так:

У майбутньому оновленні розділ повністю перероблять — фактично його перетворять на більш інформативний дашборд з детальною інформацією щодо витрат та надходжень, а також більше інструментів для аналітики. І це все буде доступно прямісінько у застосунку. Відео, яке опублікував Олег Гороховський, дозволяє наочно оцінити, як виглядати та працювати новий хаб статистики та аналітики витрат у monobank.

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Відео з демонстрацією оновленого розділу статистики та аналітики витрат/надходжень в застосунку monobank

Як видно на відео, категорії та теги залишаться, проте замість одного екрана з’являться кілька інтерактивних карток з різними транзакціями: Витрати, На заощадження, На свої картки та Надходження. Судячи з відео, між ними можна буде швидко переміщуватися свайпами вліво-вправо, та гнучко налаштовувати.

Напередодні monobank відновив продаж безготівкової валюти у застосунку — в межах ліміту 50 000₴ на місяць та з умовою розміщення на депозит терміном від 3 місяців. І вже наступного дня monobank повернувся до списку найпопулярніших застосунків в магазинах Apple та Google.