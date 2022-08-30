monobank встановив абсолютний рекорд за часом реєстрації нового клієнта — менше 2 хвилин (через «Дію»)

Співзасновник monobank Олег Гороховський поділився черговою порцією цікавої статистики воєнного часу — вона стосується часу, затраченого новими клієнтами на відкриття рахунків у серпні, та свідчить про встановлення абсолютного рекорду за цим показником.

Гороховський почав з того, що з початку війни багато українців отримали новий досвід відкриття рахунків у різних банках — в класичних банках у Європі, інтернет-банках та платіжних системах як-от Revolut чи Wise, та українських банках для обходу різних обмежень Нацбанку, продиктованих поточними реаліями. І здебільшого, судячи з повідомлень українців в соцмережах, цей досвід виявився не самим приємним через бюрократичні затримки. Після цього співзасновник monobank одразу перейшов до… реклами власного продукту та наголосив, що реєстрація клієнта — один з пріоритетних напрямків та команда докладає значні зусилля, щоб максимально спростити процедуру реєстрації (прибирає зайві кроки та безперервно шліфує UX та UI). Не без цього, звісно, але маємо визнати, що у monobank дійсно одна з найпростіших та найшвидших процедур відкриття рахунків — недарма це одна з найбільших переваг продукту.

Так от, у серпні до monobank приєдналося понад 140 тисяч нових клієнтів — у червні проєкт вийшов на 6 млн клієнтів (трохи менше ніж 5 років) — і заразом було зафіксовано абсолютний рекорд за часом реєстрації нового клієнта, який склав 1 хвилину 43 секунди. Цікаво, що рекорд було встановлено через застосунок «Дія» — наразі це один з основних способів реєстрації.

«Це швидше, ніж одягнутися для виходу в класичний банк», резюмував співзасновник monobank Олег Гороховський

Середній час від початку реєстрації до відкриття картки monobank за основними видами реєстрації:

Дія (40%) — 5 хвилин 16 секунд;

ID-картка (29%) — 9 хвилин 33 секунди;

Паспорт-книжка (27%) — 11 хвилин 27 секунд.

Окремо Гороховський відзначив функцію шерингу документів у застосунку Мінцифри та схарактеризував її як «геніальну історію про те, як держава має взаємодіяти з людьми». Ясна річ, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не пройшов повз та відреагував мемом, який ілюструє інноваційну складову українського застосунку «Дія» (свого часу було багато жартів та страждань від українців, які неприємно дивувалися бюрократією та технологічною відсталістю Європи у багатьох сферах).